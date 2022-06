Ágynak döntötte a koronavírus Takáts Tamást, így van most a zenész

Hónapokon át tartó készülődés, végtelennek tűnő próbák energiája veszett kárba azzal, hogy le kellett mondani az Erkel Színházba tervezett akusztikus nagykoncertjét a Karthagonak. A zenekar utolsó pillanatban kényszerült törölni a bulit, mivel a dobosuk-énekesük a fellépés előtti hétvégén koronavírus fertőzéssel megbetegedett. Lapunk felkereste a zenekar vezetőjét, Szigeti Ferencet, aki elismerte a Borsnak, hogy Takáts Tamást ágynak döntötte a vírus.

Fotó: Végh István

Hősiesen bírta a hétvégét

– A hír igaz, Tamás megbetegedett – kezdte a Borsnak Szigeti Ferenc. – Óránként hívom fel, hogy rákérdezzek, minden rendben van-e, szüksége van-e valamire. Egyszóval próbálok odafigyelni rá. Az egész most hétvégén kezdődött. Volt egy koncertünk pénteken, ahová már külön autóval érkezett. Nem tudott róla, hogy koronás. Nem volt valami jól, de ennek ellenére hősiesen bírta a hétvégét, végigénekelt minden dalt, amit kellett és teljes vállszélességgel állt mellettünk a színpadon. Szombat korán reggel értesítettem az Akusztik koncertünk szervezőit, hogy Tomi covidos, akik a biztonság kedvéért leállították a fellépést. Vasárnapra azonban sokkal rosszabb lett. Felszökött a láza, most fekszik, nincs valami jó hangja. Ekkor csinált egy tesztet és így derült ki, hogy pozitív. Szerencsére ez már az omikron variáns így nem kell annyira félnünk. Ha ez egy éve történik, sokkal jobban meg lennénk ijedve – mondta Szigeti, aki elárulta, hogy zenészkollégája – ha nem a vírusról lett volna szó – biztos vállalta volna fellépést. Így azonban nem mertek kockáztatni.

Fotó: Sulyok László

„A Karthago hősökből áll”

– Jó pár éve történt meg, hogy egy koncertünket azért mondtuk volna le, mert Tamás egy félig perforált vakbéllel akart színpadra lépni. Egyszerűen nem lehetett megállítani. Hihetetlen akaraterővel, elképesztő fájdalmak között is vállalta a fellépést, pedig a jelen lévő orvos nem javasolta neki. Vakbele bármelyik pillanatban perforálódhatott volna, de így, közvetlen életveszélyben is végigénekelte a bulit. Hiába, a Karthago hősökből áll – tette hozzá Szigeti Ferenc, aki elmondása szerint összeteheti a két kezét, amiért ekkora hősök vannak a zenekarában. Nem elég az, hogy Takáts Tamás minden nehézség ellenére helyt áll minden koncerten, de Gidófalvy Attila is gyarapítja a harcosok táborát, aki eddig minden megpróbáltatás, életveszély után, mintha újjászületve áll fel a színpadra.

– Mióta unokája belépett az életébe, Gidó mintha kicserélődött volna. Semelyikünk nem látja a nyomát az évekkel ezelőtti rossz időszaknak. Pont az ő példája miatt nem féltem Tamást. Ez a két ember megjárta már a poklok poklát, és mindig újra színpadra lépnek. Biztos vagyok benne, hogy Tamás meggyógyul és jövő hét végén már ismét együtt zenélhetünk, amikor június 24-én bevesszük a szlovákiai Debrődöt – tette hozzá Szigeti Ferenc, aki bizakodva tekint a következő napok elé, és újságunkon keresztül is mihamarabbi felépülést kíván barátjának a koronavírus elleni harcban.

Takáts Tamás: Ígérem, hamar fel fogok épülni

A Borsnak sikerült utolérnie Takáts Tamást, aki igyekszik mindenkit megnyugtatni.

– Tény, hogy nem szerencsés ez a hirtelen jött betegség. Pénteken már nem voltam valami jól, de szombaton, amikor elmentem orvoshoz délután, akkor tudtam meg, hogy koronavírusos vagyok. Mindenesetre mindenkit megnyugtatok, valószínűleg pár napon belül már kutya bajom sem lesz. Továbbá remélem, hogy ezt az Erkel színházas koncertet lesz lehetőségünk bepótolni – zárta le a beszélgetést Takáts Tamás, akinek mihamarabbi gyógyulást, és boldog születésnapot kívánunk!