Takáts Tamás: Unokázni a világ legjobb érzése

Takáts Tamás mindig is szerette a gyerekeket, mindig örömmel emlékszik azokra az időkre, amikor fiaival és lányával foglalkozott. Most viszont már közel két éve nagyapaként újra élvezheti ezeket a pillanatokat.

– Nagyon szeretem a gyerekeket. Szerintem a legjobb érzés a világon, hogy ha vannak gyerekeid, mindig is nagy családot szerettem volna – kezdte lapunknak Takáts Tamás, aki ha teheti feleségével minden alkalmat megragad, hogy vigyázzanak a picire. Mindketten nagyon izgalmasnak élik meg a nevelés örömteli pillanatait.

Fotó: Bors

– A gyerekek nagyon jó fejek! Amikor felnőttek a sajátjaim azt hittem jó darabig nem lesz újra részem benne. Szerencsére azóta itt van a pici, akivel majd foglalkozhatok. Alig várom, hogy játszótérre vihessem majd. Nekem is remek kikapcsolódás lesz, például együtt csúszdázni. Igyekszem szellemiségben is nevelni az unokámat, ahogy a gyerekeimmel is megtettem – mesélte a Máté Péter-díjas zenész, aki ugyanakkor nem ragaszkodik ahhoz, hogy az unokája zenei pályát válasszon.

– Az szeretném, ha azt csinálná felnőttkorában, ami boldoggá teszi. Ha zenész szeretne lenni sincs akadálya, a lakásban jó pár hangszer van, és ha szeretné én nagyon szívesen tanítom is.

De jó lenne ha azért több lábon állna. Így nem ragaszkodom a zenei pályához, a mai világban így is nehéz a zenészek munkája. A gyerekeim is elvégezték a főiskolát és tanultak, szóval remélem ő is választ majd másik szakmát is

– fűzte hozzá nevetve a zenész.