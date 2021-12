Takáts Tamás: ”Nekem nem kell berúgnom ahhoz, hogy a színpadra menjek”

Takáts Tamás 2003-ban hagyott fel a fellépések előtti alkoholivással, azóta pedig a belülről fakadó hitével nem is vágyik földi bűnök elkövetésére. Véleménye szerint a koronavírus sajnos még sokáig velünk lesz, azonban ő is mindent megtesz, hogy hamarabb vége legyen: háromszorosan oltott és még az “álarcát” is mindig hordja.