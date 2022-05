Gidófalvy Attila kigyógyult a rákból: „Most már biztos, hogy megmaradok!”

A Karthago zenekar már töretlenül, 43 éve ugyanazokkal a tagokkal lép színpadra, és ebbe az sem rondított bele, hogy a zenekar billentyűse hihetetlenül komoly egészségügyi problémákkal küzdött az elmúlt években.

„Most már biztos, hogy megmaradok”

– Miután befeküdtem, néhány nappal később már a műtőasztalon feküdtem. Hála az égnek, minden jól sikerült! Dr. Gopcsa László főorvosnak, őssejt-specialistának és csapatának köszönöm a törődést, de Szeifert György professzornak és dr. Rosta Andrásnak is, nélkülük talán már nem is élnék, úgyhogy hálával tartozom nekik. Nemrég kaptam kézhez a legfrissebb leleteimet, amelyek csodálatosak, úgyhogy most már biztos, hogy megmaradok – nyilatkozta korábban a zenész, akinek akkoriban védjegyévé vált bajusza is kihullott a kemoterápiás kezelésektől. A bajusz azonban visszanőtt és Gidófalvy 5 évvel a történtek után végre most már orvosi értelemben is ki meri jelenti: meggyógyult.

„Csoda, ami történt”

– Megterhelő volt nekem nagyon a műtétem időszaka – kezdte a Borsnak Gidófalvy Attila.

– Egyszerre minden megtámadta a testemet, ami valaha megtámadhatta. Szerencsére megtörtént az őssejtbeültetésem, és fontosnak tartom azért megjegyezni, hogy sajátomat kaptam. Ebből is látszik, hogy bármi is történjen, a szervezetem és a testem hihetetlenül erős – jelentette ki a zenész, aki biztosította lapunkat arról, hogy senkinek nem kell aggódnia érte, mivel havonta megvizsgálják és teljesen tünetmentessé vált az elmúlt évek során.

– Csodával határos, ami velem történt. Amilyen nehézségeim voltak a kezelések elején, most mintha újjászülettem volna. Most leszek 70 éves, és szeretném ezt majd egy nagyszabású bulival megünnepelni, amiről még biztosan hallanak az emberek augusztus előtt – fogalmazott boldogan és pozitívan a Karthago tagja, akit május 27-én újra láthatnak az emberek a színpadon.

Fotó: Sulyok László

Visszatér a KGB

Gidófalvy Attila egy barátja és kollégája, Kiss Zoltán Zéro is alig várja már zenésztársa visszatértét, és szerinte ez az alkalom ez egy nagyon fontos pillanat számukra:

– Gidó a járvány miatt nem tudott eddig csatlakozni, mert súlyos betegsége után nem kockáztathatott. Most végre újra itt lehet velem a színpadon a KGB (Kiss-Gidófalvy Band) színeiben – mesélte lapunknak Zéro, a Karthago basszusgitárosa, aki arról is beszélt, hogy a közönség is hőn áhítva várja vissza maga mellé Attilát.

– Nagyon sokszor kérdezték és mondták már, hogy ideje lenne, hogy a Gidófalvy is ott legyen velem a színpadon, és ezt én is így gondolom. Nem tudom elmondani, mekkora öröm, hogy egy ilyen borzasztóan nehéz két év után újra itt van az alkalom, hogy ketten zenélhessünk a nagyérdeműnek – tette hozzá a Karthago basszusgitárosa.