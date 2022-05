Kulcsár Edina nehezen bírja: Kiborulásával kínozta G.w.M

G.w.M és Kulcsár Edina kapcsolata már öt hónapja tart. A szerelmesek azóta többször is kamerák elé álltak, hogy bebizonyítsák: a kettejük közti kapocs kivételes, és rendkívül erős. Edina és G.w.M azóta is boldogan élnek, a gyermekeik is találkoztak egymással, és mint kiderült, a páros női tagja már a roma szokásokra is ráérzett.

Az egykori szépségkirálynő és rapper kedvese rengeteg időt töltenek együtt és családjukkal is, így egy-egy közös vacsora sem maradhat el. A minap Edina olyan sztorit osztott meg Instagram-oldalán, amiből kiderül: komoly diétáját olykor megnehezíti kedvese.

Ő kiborul a túrógombócon, én meg a léböjtöm 2. napján vagyok. Végignéztem egy üveg víz mellett, ahogy az egész család eszik.

– olvasható Edina egyik videós sztorijában, aminek képsoraiból kiderül: G.w.M keveselte az étteremben kapott túrógombócok számát, miközben szerelme még egyet sem ehetett meg mellette.