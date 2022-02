Fordulópont: találkoztak Kulcsár Edina és G.w.M gyerekei

Senkinek sem könnyű megemészteni egy olyan hirtelen jött változást, mint ami Kulcsár Edina és G.w.M életébe jött. Mindent elkövetnek, hogy zökkenőmentesek legyenek a mindennapjaik, hiszen számukra az a legfontosabb, hogy gyermekeik a lehető legkevesebbet érezzenek a körülöttük történtekből.

Nem tudunk és nem is akarunk eltekinteni attól, hogy mindkettőnk életében van két-két gyermek. Az együtt töltött időt teljes egészében hozzájuk alakítjuk, ők a legfontosabbak. Mivel én vagyok többet a gyermekeimmel, igyekszünk minden szabad pillanatot kihasználni, hogy beszéljünk. Ha két ember szereti egymást, arra törekszik, hogy minél hamarabb szorosabban is összeköthessék az életüket, de ez is várat még magára – kezdte a Borsnak Edina.

A szerelmesek minden részletre odafigyelnek, hogy életük zökkenőmentesen és nyugalmasan teljen.

– Heti szinten osztottuk fel a napokat. Egy-két hétre tudjuk előre a programokat, és mindenki igyekszik ehhez a beosztáshoz alkalmazkodni. Amikor a gyerekek az apukájukkal vannak, én azokon a napokon megyek csak Márkhoz. Van egy nap ami a Mamáké, így ez az egy olyan nap van, amivel fixen lehet számolni. Sokszor előfordult már, hogy hétvégén el tudtam kísérni Márkot a fellépéseire. Ennek ő is, és én is örülünk ilyenkor, hiszen a hosszú utakat is ki tudjuk használni, hogy együtt legyünk és nagyokat beszélgessünk – mesélte a csinos édesanya.

Edina és Márk mindent elkövet, hogy zökkenőmentes legyen az életük. Fotó: Kulcsár Edina

Edina és a rapper élete akkor lehet kerek, majd ha a gyerekeik is megismerkednek és összeszoknak egymással. Bár még csak másfél hónapja alkotnak egy párt, az első nagy találkozáson már túl vannak.

Úgy szerettük volna, ha heti egyszer össze tudunk futni olyan helyen, ahol többen vannak, ahol más gyerekekkel is találkoznak. Igyekszünk óvatosan kezelni ezt a helyzetet. Az első találkozás jól sikerült, közvetlen volt, habár itt sem volt teljes a létszám. A tapasztaltak alapján azt gondoljuk, könnyen fog menni ez is, de nyilván nem szeretnénk nagyon siettetni – fűzte hozzá.

– Fontos, hogy a gyerekek hogyan fognak összebarátkozni, ha majd idővel azt látjuk, hogy jóban vannak és akár még hiányolják is egymást, akkor feljebb tudunk lépni egy szintet. Nagyon szeretnénk, hogy a gyermekeink mindkét oldalról szeressék a szüleiket, így mindig kihangsúlyozzuk a nekik – ki ki melyik oldalt –, hogy anya és apa csak egy van és nagyon kell őket szeretni. A gyerekek ebben nem sérülhetnek. Remélem, mindenkinek az a célja, hogy egy kiegyensúlyozott gyerekkort teremtsünk nekik – mondta érdeklődésünkre.