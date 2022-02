Gyorsan ráérzett a roma szokásokra – Nem ül a férfiak asztalához Kulcsár Edina

Kulcsár Edina és G.w.M, azaz Varga Márk január elsejét tűzték ki szerelmük első napjának. Habár a párkapcsolatuk még nagyon gyerekcipőben jár, már arra is sor került, hogy megismerjék egymás családját.

– Mivel Márknak nagyon összetartó a családja, és fontos neki, hogy a szerettei is jó kapcsolatot ápoljanak a párjával, így hamar sort kerítettünk a találkozásra és abszolút azt látom, hogy elfogadtak. Én is jól érzem magam közöttük. Úgy érzem, Márk anyukája kifejezetten megkedvelt. Elég sűrűn beszélünk telefonon, még akkor is, ha épp nem a szerelmemmel vagyok. Sokszor csak úgy megkérdezte, hogy vagyok, és valahogy mindig akkor írt, amikor egy picit rosszabb passzban voltam. Ilyenkor mindig sikerült megnyugtatnia. Mintha megérezte volna, hogy mikor kell írnia. Volt szerencsém személyesen is találkozni vele, de egyébként Németországban él, és a távolság ellenére egészen a kisebb dolgoktól a mély, nagy beszélgetésekbe is bele szoktunk menni. Mindketten rajongunk Márkért, így ő mindig egy közös témánk. Nagyon kedves nő, és csakúgy, mint a fiának, neki is jó az értékrendje, amit imádok bennük – kezdte a Borsnak Kulcsár Edina.

Másfél hónapja alkotnak egy pár Fotó: Kulcsár Edina

Nincs puszi a gyerekek előtt

A G.w.M családjában máig élő roma hagyományok sem gördítenek akadályt a szerelmesek közé. Edina számára ezek közül szinten sok teljesen magától értetődő, nem okoz gondot számára beilleszkedni a szokásokba.

– Mint mindenben, ebben is folyamatosan csiszolódunk. A legtöbb hagyományról már hallottam, de Márk azzal is tisztában van, hogy mivel a médiában dolgozom, ebből adódóan minden feltételnek nem biztos, hogy eleget tudok tenni. Erről is sokat beszélgettünk, nagyon empatikus, jól áll a helyzethez, és a személyemhez. Az elvárásai olyanok, amit nőként teljesen magától értetődőnek gondolok. Ilyen az is, hogy például nem viselkedek más férfiakkal túlságosan közvetlenül. Talán csak arra az egyre lesz nehéz odafigyelnem, hogy a család és a gyerekek előtt nincs közöttünk csók. De még egy szájra puszi sem fér bele. Ezzel még meg kell barátkoznom – fűzte hozzá az egykori szépségkirálynő, majd G.w.M vette át a szót.

Nem kellett külön kérni

– Nem várom el, hogy a roma szokásokat teljesen felvegye, kompromisszum képes vagyok. Annyira jól működünk együtt, hogy nem kell külön semmit kérnem tőle. De, hogy egy példát is mondjak, ha leül egy asztalhoz nyolc férfi, és üzleti dolgokról beszélgetnek, akkor nem ül oda egy asszony vagy egy lány közénk, ahogyan én sem ülnék be egy csak nőkkel teli társaságba – jelentette ki mosolyogva a rapper, majd hozzátette:

– A családtagok körében ez másképp működik. Olyankor mindenki együtt van. A férfiak és a nők egyaránt. Ami még fontos nálunk, az a hozzánk érkező családtagok, vendégek szívélyes fogadtatása, de ebben is profi Edina, ezzel sincs gondunk – magyarázta G.w.M.

Már megismerkedtek egymás családjával Fotó: Kulcsár Edina

Csodálatos nokedlit szaggat

Sok mindennel megvádolták már Edinát. Az utóbbi időben szinte nincs olyan lépése, amiről ne születne hír. Sok véleményt formáló ember megpróbál belekötni, így például a háziasságát is megkérdőjelezték. Most a rosszindulatú megjegyzésekre reagált G.w.M, és elárulta, milyen is valójában szerelme.

– Edina nagyon házias, többek között csodálatos nokedlit is szaggat. Maximálisan ellátja a szokásos házimunkákat. Nem csak a szerelmem, hanem igazi barát, és tökéletes társ is – mondta a rapper.

Ezt követően Edina arról is mesélt, hogy sosem volt még hasonló párkapcsolata, most azonban szerelme miatt képes a változásra is.

Eddig minden kapcsolatomban az egyenlőségre törekedtem, ami a döntéseket illeti és mindig erősen ragaszkodtam a saját meglátásaimhoz, de ez Márknál nem működik, hozzáteszem mindenben egyet is értünk. Mindig meghallgat, és megbeszélünk mindent, és nagyon jó meglátásai vannak az élettel kapcsolatban, így nem esik nehezemre, hogy maximálisan hagyatkozzak rá. Ez alatt a rövid idő alatt – ami egyébként nekünk már jóval többnek tűnik mint másfél hónap – kijelenthetem, hogy mindig beigazolódnak az észrevételei és jó döntéseket hoz. Jól érzem magam mellette, még így is, hogy ő a dominánsabb – mondta a csinos anyuka. Érdeklődésünkre azt is elárulták, tervezik-e már, hogy hamarosan összeköltöznek.

Már házakat nézegetnek

– Semmit sem szeretnének elkapkodni, várunk még ezzel. Nézegettünk már házakat, hogy kinek milyen stílus tetszik, de szerencsére az ízlésünk is egyezik – mondta G.w.M, ezt pedig Edina is megerősítette.

Egyelőre nem tervezik az összeköltözést Fotó: Kulcsár Edina

– Mindketten azt gondoljuk, hogy az ember lakva ismeri meg a másikat, ezért nincs értelme sokat várni, viszont nekünk most teljesen más a helyzetünk, mint mondjuk évekkel ezelőtt, amikor még nem volt akkor felelősség rajtunk, mint most a gyerekek miatt. Az biztos, hogy még odébb van az összeköltözés – szögezte le Edina, aki azt is elárulta, hogy a Valentin-nap délutánját kettesben töltik majd szerelmével, de hogy mivel, az még számára is meglepetés.