Új dalok közül válogatnak Kordáék

Szombat este a kétezres évek első tíz évét veszi górcső alá a Csináljuk a fesztivált! Az utolsó elődöntőben lesz az egyik legnehezebb dolga a zsűrinek, hiszen nagyon sok stílus közül kell megtalálni azt, amelyek a legjobban képviselik az évtizedet.

A Duna zenés szórakoztató műsorában fellép Békefi Viki és szerelme, Feng Ya Ou, Oláh Gergő és Király Linda is. Lesznek természetesen duettek, teljesen más értelmezésben előadott slágerek és zúzós rock dalok is. Ebben az évtizedben a zsűri minden tagja otthon érezheti magát, hiszen már Nagy Bogi is megszületett. A fiatal lány most újabb slágereket vehet fel a lejátszási listájára és talán Korda György és Balázs Klári is felfedez magának egy-két olyan dalt, amit szívesen a repertoárjukba vennének. De hogy melyik 5 dal lesz az, ami a középdöntőben képviselheti a kétezres évek színes zenei kavalkádját, az szombat este kiderül a Csináljuk a fesztivált! eheti adásában.