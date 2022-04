Kiakadt Young G: „Szerintem el lehetne várni, hogy ne diagnosztizáljanak félre egy pár hónapos gyereket”

Mint azt korábban megírtuk Béci és Norina kislányának be kellett mennie a kórházba egy húgyúti fertőzés miatt, és már közel egy hete tart kálváriájuk a kórházban. A Bors megkereste a rappert, aki őszintén mesélt kislánya állapotáról.

– Nagyon vártuk már ezt a hétvégét. Terveztük, hogy a kislánnyal elmegyünk Miskolcra. Ott akartuk tölteni a az egész ünnepet. A kicsi tudott volna lenni a mamákkal, kicsit a szabadban lehettek, de mikor engedik a kórházból? Na mikor? Kedden. Hihetetlen. Norina már napok óta bent van a kislánnyal és nagyon-nagyon elfáradt. Ma bemegyek és leváltom, hogy hadd tudjon pihenni egy kicsit. Neki is vissza kellett mennie a kórházba, holott 10 hete tudott még csak kijönni. Neki is egy borzasztóan megterhelő időszak most ez. Én meg teljesen tehetetlen vagyok. Nem vagyok orvos – mesélte a Borsnak, miközben már kínjában nem tudott mit csinálni, nevetésbe kezdett a szomorú apuka. Persze a nevetés csak pár pillanatig tartott, mert hamar rátért újságírónknak, hogy mégis minek lehet köszönni ezt a gyötrelmes időszakot - kezdte lapunknak Béci.

Egy félrediagnózisról van szó... hát ilyet hogy lehet csinálni? Az emberek tanulnak azért, hogy orvosok legyenek, kitanulják a szakmát, szóval szerintem el lehetne várni, hogy ne diagnosztizáljanak félre egy pár hónapos gyereket. De most ilyenkor mit tud csinálni egy apa? Már elkezdtünk keresni másik orvost, mert ezt a nőt valamiért – emelte a hangját szarkasztikusan – senki nem szereti. Már a magánrendelésen is gondolkodunk – nyilatkozta Béci.