VV Béci felesége fontos dologra hívta fel a figyelmet - kislányával kórházban vannak

Young G kislánya, Rebeka egy esés következtében ütötte meg magát, s édesapja úgy döntött, azonnal orvoshoz fordulnak. A kisgyermekes családoknál gyakran előfordul, hogy a pici elesik és megüti magát, azonban a legtöbb szülő, ha nem lát külsérelmi nyomokat, akkor egy kis vigasztalással elintézi a dolgot. Még ha nincs is látható sérülés, akkor is érdemes megmutatni a gyermeket egy orvosnak, ugyanis nagy az esély arra, hogy hosszútávon veszélyes következményei is lehetnek az esésnek.

Komoly tünetek jelentkeztek

Béci felesége, Norina az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy mi történt velük.

- Nem szerettem volna kitenni, de ezzel is segíthetünk másoknak! (...) Ma reggel hatalmasat esett Rebeka otthon, 2 mp alatt történt minden! Hatalmas koppanás, borzalmas percekig tartó és nem múló sírás és sugárban hányás! - írta Norina, s hozzátette, ezt követően a kórházba siettek a picivel, ahol rögtön megvizsgálták, hiszen a tünetek agyrázkódásra utaltak.

- Megvizsgálták, elküldtek ultrahangra, azt mondták mindent rendben találtak, nem látnak belső sérülést/vérzést! Viszont megfigyelésen bent kell maradnunk, mert még nincs 1 éves és nagy baj is történhet 12(24) óra alatt, amin mi otthon nem tudunk segíteni! - magyarázta a csinos édesanya, aki minden szülőt arra buzdít, hogy ha ilyesmi történik, mindenképpen vigyék orvoshoz a gyermeket!