Nincs mit titkolni: Meglepő részleteket árult el szerelméről Galambos Lajos

Bombaként robbant a hír, hogy egy évvel a válása után ismét rátalált a szerelem Galambos Lajosra. Nehéz éveket tudhat maga mögött, áramlopási ügye 7 éve tart, 20 év után pedig a házassága is zátonyra futott. A sok probléma után most úgy tűnik, neki is jár egy kis boldogság.

Van valaki, akivel jó barátságban vagyok, és el tudom képzelni azt, hogy sokáig leszek jó barátságban

– idézte a Ripost a trombitás a Tények Plusznak adott nyilatkozatát. Lajcsi hozzátette: már régóta ismeri a hölgyet, mégis váratlanul lobbant fel köztük a szerelem lángja. Választottja nevét egyelőre titokban tartja, de azt elárulta, hogy a hölgy is szakmabeli.

– Amikor elhagyatottnak és magányosnak éreztem magam, akkor teljesen véletlen találkoztunk. Azt is el kell mondjam, hogy szeretném őt megkímélni az idézőjelbe tett jóakaróktól – fogalmazott a trombitás, aki szerint a hölgy nem az egzisztenciája vagy a vagyona miatt van vele.

Önálló egzisztenciával rendelkezik a hölgy. Mindene megvan, autója, nyaralója, lakása, nincs hitele. Tulajdonképpen jó parti.

Lajcsi elárulta: sok időt töltenek együtt közösen – itthon és külföldön is.

Nem bujkálunk. Épp elég híradás jelent meg, hogy elváltam, hogy ez van, az van. Nekem nem kell bujkálnom semmi elől.

– magyarázta a 61 éves zenész, aki egyelőre még nem mutatta be három gyerekének választottját, de hamarosan ennek is eljön az ideje.