Galambos Lajcsira rátalált a szerelem: Egy titokzatos hölgyről mesélt

Több mint húsz év után véget ért Galambos Lajos házassága. Három gyermeke édesanyjával, Boglárkával továbbra is jó kapcsolatban maradt, miután január végén hivatalosan is kimondták a válást. Lajcsi most azt mondja, újra rátalált a boldogság, és van valaki az életében, akivel nyitott lenne a szerelem gondolatára.

– Már hosszú ideje a csónakházamban éltem, és ott az egyedüllét kényelme megérintett, de ez nem jelenti azt, hogy nem akarok vagy nem tudok ebből kilépni. Az az igazság, hogy nyitott vagyok egy új szerelemre, és van is a környezetemben olyan, akivel el tudom képzelni, hogy hosszú távon egy párt alkossunk – nyilatkozta a Blikknek a zenész, aki minden bizonnyal újra elkezdett ismerkedni, és már van is egy titokzatos hölgy, akivel komolyabbra fordulhatnak a dolgok.

– Nem vagyok egy egyszerű eset. Folyamatosan dolgozom, hétvégén fellépni járok, a vasárnap pedig szigorúan a gyermekeimé. Ráadásul az ő áldásuk is kell, ha párválasztásról van szó.

Annyit elmondhatok, hogy a boldogság életérzése már itt van az életemben.

– tette hozzá Lajcsi.