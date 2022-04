Válása után rátalált a boldogság Horváth Grétára is

Rátalált a boldogság Horváth Grétára. Mint ismert, a TV2 Ázsia Expressz korábbi győztese januárban jelentette be, hogy férje, Meggyes Dávid úgy döntött, kilép az életükből. A férfi azóta újra szerelmes, a Dancing with the Stars táncosával, Stana Alexandrával él együtt.

Ráadásul Horváth Grétának az utóbbi időszakban egy betegséggel is meg kellett birkóznia. Inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak nála, ami miatt teljes életmódváltáson esett át.

Már 17 kilogrammot fogyott.

Fotó: Instagram

Ez nem egy olyan fogyás, hogy oké, lefogyok és ennyi volt, hanem innentől kezdve szeretnék már így élni. Nem azért, mert most rám jön egy XS-es vagy egy S-es nadrág, hanem egész egyszerűen jól érzem magam a bőrömben. Nagyon boldog időszakomat is élem, jó dolgok történnek velem, de erről most így ennyit… – mondta sokat sejtetően Instagram-sztorijában Gréta.

Hozzátette, ez nyilván hatással van egy nőre, a kisugárzására.

Fogyására visszatérve elmondta, a titok az étkezés illetve a rendszeres mozgás, sport. Eloszlatta a tévhiteket is, elmondása szerint ugyanis ugyanúgy eszik tarját, pörköltet, sült oldalast, csak a köreteket zöldségekre, savanyúságra cserélte. Kiemelte, a legfontosabb, hogy az életmódváltást fejben kell elkezdeni.

Büszke vagyok arra, hogy nem adtam fel év elején, és nem jégkrémet zabáltam a kanapén, hanem kitartottam amellett, amit a fejembe vettem. Nyilván nem volt egyszerű, nekem is voltak mélypontok – emlékezett vissza a válás időszakára Gréta.