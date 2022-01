Szakított a TV2 sztárpárja: „Úgy döntött, kilép az életünkből”

Két év házasság után elválnak Horváth Gréta és Meggyes Dávid útjai. A sztárpár 2019-ben megnyerte a TV2 Ázsia Expressz című műsorának második évadját, Dávid akkor úgy döntött, nem tud tovább várni, és az egyik adásban előhúzta a hetek óta zoknijában rejtegetett jeggyűrűt és letérdelt párja elé.

Két éve az esküvőt is megtartották, azonban Gréta most Instagram-oldalán jelentette be: itt a vége!

Dávid úgy döntött, kilép az életünkből. Az, hogy mi történt nem szeretném leírni, szeretnék méltóságteljesen viselkedni, kizárólag a kisfiamat és magamat védve. Éppen elég ez amit elszenvedünk Filippel!

– írta Gréta, aki a megosztott kép szerint levette a házasági- és eljegyzési gyűrűjét is. Hozzátette, a történtekkel kapcsolatban nem szeretne nyilatkozni.

Grétának és Dávidnak egyébként közös gyermekük nincs, Filip még az influenszer korábbi kapcsolatából született.