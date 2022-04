Kimondta a bíróság Meggyes Dávid válását, de Stana Alexandra még házas

A Dancing with the Stars táncosnője már úgy érzi, Meggyes Dávid lakásába jár haza, miután kulcsot kapott és hét napból hatot ott tölt. Mint ismert, Horváth Gréta januárban jelentette be, hogy a pénzügyi szekértőként dolgozó férfi kiszállt az életükből.

Próbáltam eltolni magamtól, ám nem hagyta. Kitartóan küzdött, udvarolt, pedig első benyomásra úgy tűnt, hogy racionális típus – mesélte Stana Alexandra a Hot! magazinnak.

Az interjúból az is kiderült, Meggyes Dávid március végén hivatalosan is elvált exfeleségétől. Alexandra válását azonban még nem mondták ki, mivel férje, Köcse György külföldön tartózkodik.

Ha az elmúlt három hónapra gondolok, nem érzem magam hibásnak. Sok összetevős a történet, és mivel a jövőbe tekintő ember vagyok, cselekedtem – mondta a lapnak Dávid.