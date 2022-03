Hatalmasat hibázott Tóth Dávid a Nagy Ő-ben: ezt bukta, amikor nem Annabellát választotta

Még mindig sokan úgy gondolják, Tóth Dávid hatalmasat hibázott, amiért nem Annabellát választotta A Nagy Ő-ben. A fiatal nőt nagyon sokan megkedvelték a műsornak köszönhetően, mai napig egyre jobban nő a népszerűsége Instagram-oldalán. Ehhez pedig csak hozzásegíti az is, hogy előszeretettel oszt meg magáról bikinis, sokat mutató felvételeket. Ez történt most is, amikor a Szlovákiában, a Bledi-tónál készült képsorozatát tette közkinccsé.