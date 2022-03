Kiesése után nyilatkozott a Borsnak a Bajnokok sztárja: Elárulta, szerinte ki nyeri a versenyt

Felpörögtek az események az Exatlon Hungary All Star évadban, a héten már dupla párbajt tartottak. S mivel a Bajnokok egy napot sem tudtak megnyerni a héten, csak pirosak párbajoztak.

Kemény küzdelem volt Fotó: TV2

A legrosszabb statisztikájú női játékossal, Tóth Jankával Szabó Dorkának kellett megküzdenie a bentmaradásért. A sors megismételte önmagát: saját évadában ugyanígy, magabiztos vezetés után esett ki a strandröplabdás, csak akkor Busa Gabi győzte le.

A pirosaknak kellett megküzdeniük a bentmaradásért Fotó: TV2

Többször hangoztattam, hogy számomra ez egyfajta hullámvasút volt

– vallotta be a Borsnak Szabó Dorka. – Szerettem volna végig mosolyogva és magabiztosan versenyezni az All Starban, de egyből jött egy combsérülés, majd egy betegség, majd utána a bokám és azt gondolom, hogy amikor az ember nem tudja fizikailag a száz százalékot nyújtani, akkor ez rányomja a bélyegét a mentális tényezőkre is, a hangulatomra is. Viszont türelmet tanultam és azt, hogy csakis magamra számíthatok, hiába vannak körülöttem, egy dolog számít igazán, hogy az otthoniaknak, a szeretteimnek bizonyítsak és ezért egy picit egyedül vagyok.

A férfiaknál is a Bajnokok kerültek veszélybe Fotó: TV2

De még fel sem ocsúdhattak a pirosak Szabó Dorka távozása után, a férfiaknál is Bajnok párbajra került sor. Tóth Dávid jó barátjával, Kempf Zozóval küzdött, nem tudta legyőzni.

Végül Dávidnak kellett távoznia Fotó: TV2

Baráttal párbajozni mindig egy nehéz szituáció, de tudni kell félretenni az érzéseket

– mondta lapunknak a Nagy Ő.

– Tudtam, hogy az All Star jóval erősebb lesz, mint egy különálló évad. Nagyon örülök, hogy a részese lehettem. Nem kesergek, hogy csak egy pár hétig lehettem itt, hanem inkább a jó dolgokra emlékszem és örülök, hogy újra a Bajnok csapa része lehettem, versenyezhettem, újra futhattam az akadálypályákon. Most ez eddig tartott, de élveztem minden pillanatot. S hogy ki nyer a végén? A lányok közül Gabira fogadnék, a fiúk közül pedig Bálint vagy Krisztián lesz szerintem az, aki a végső győztes lesz.