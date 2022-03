Jótékonysági koncertet szervez Fásy Ádám

Csepregi Éva, Delusa Gjon, Nótár Mary, Tóth Andi, Janicsák Veca mellett olyan hazai sztárok lépnek színpadra, akik boldogan támogatnak egy ilyen nemes kezdeményezést.

Dr. Pap Sándor egymillió forinttal kezdte a felajánlást, remélve, hogy a koncert napján sokan csatlakoznak majd hozzá.

A háborús krízis első napjaiban a Facebookon tettem közzé, hogy a képviselői költségtérítésemből egymillió forintot ajánlok föl a menekültek megsegítségére. Ez a kezdeményezés a képviselőtársak körében is követőkre talált. A néhány nappal később megtartott képviselő-testületi ülésen már tizenkétmillió forintnyi adományt jelentettek be a képviselők. De tovább akartam menni, ezért feltettem magamnak a kérdést: vezetőként egy közösséget képviselek, vajon hogyan tudom ezt a közösséget összefogni a jó ügy érdekében? Ezen a ponton jutott eszembe Fásy Ádám, akivel régóta ismerjük egymást. Egy színvonalas koncert – amelyre mindenkit meghívhatunk – lehetőséget ad arra, hogy közösen jótékonykodjunk – mondta a Borsnak dr. Pap Sándor. – A művészvilágban Ádám otthonosabban mozog, így a zenészek meghívása az ő feladata volt, de a koncertet közösen szervezzük. Nagy a pörgés, naponta 5-6 alkalommal is egyeztetünk, hiszen óriási a feladat és rövid az idő. De a háború menekültjeinek most van szükségük a segítségre, most különösen igaz a mondás: kétszer ad, aki gyorsan ad – mesélte érdeklődésünkre.

Dr. Pap Sándor és Fásy Ádám szervezte meg a március 13-ai Békekoncertet. Fotó: TV2

Dr. Pap Sándor azt is részletezte, milyen módon tudnak segíteni, a jó szándékú állampolgárok.

– Egyrészt a közösség tehetősebb tagjaitól, cégektől és magánemberektől várunk felajánlásokat. Reméljük több millió forintnyi adományt tudunk összegyűjteni ezen a módon. Másrészt a koncert jelenlévőit buzdítani fogjuk a 1357-es kormányzati segélyvonal felhívására a koncert során több alkalommal is. Aki pedig a helyszínen készpénzben szeretne adakozni, ezt is megteheti majd. Ötletgazdaként, fővédnökként én is ott leszek, és arra buzdítok mindenkit, jöjjön el és tegyünk együtt a jó ügy érdekében – zárta a beszélgetést a képviselő.

Fásy Ádámtól arról érdeklődtünk, milyen érzésekkel tölti el, hogy ismét egy nemes ügy mellé állhat.

Nagyon megörültem, amikor Sándor megkeresett az ötletével. Igaz, nem állt sok időnk a megszervezésére, de Marika és Zsüliett segítségével egy hét alatt összeállt a koncert. Nagy boldogság volt számomra, hogy a művésztársaim kivétel nélkül azonnal igent mondtak, és szívesen állnak egy ilyen nemes ügy mellé. A műsor koncepciójáról annyit elárulhatok, hogy mindenki 2-3 dallal áll a közönség elé, és az ő segítségükkel igyekszünk mindenkit arra buzdítani, hogy hívja a 1357-es nemzeti segélyvonalat, ami által 500 forinttal lehet támogatni a bajbajutottakat – mondta érdeklődésünkre a producer, aki számára kiemelten fontos a jótékonykodás, melynek ékes bizonyítéka, hogy 1998-ban az Év Mecénása díjjal jutalmazták. – Minden évben végzünk karitatív tevékenységet, nem áll tőlem messze ez a cselekedet, hiszen az elmúlt harminc évben is, ahol tudtam, segítettem – jelentette ki.