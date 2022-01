Kiskorú unokájára hagyta vagyonát és adósságát is Oszter Sándor

Oszter Sándor mesés vagyonának alapját képezte a 2004-ben megvásárolt diósjenői vadászkastélyt és a hozzá tartozó hatalmas birtokot. A legendás színész mondhatni milliárdos örökséget hagyott maga után, de valójában nem biztos, hogy örököse, vagy örökösei könnyű helyzetben vannak. A vadászkastélyt ugyanis hatalmas összegű tartozás terheli, amit Sándor 2009-ben egy közeli barátja megsegítésére vette fel. A 315 ezer svájci frank törlesztőrészleteit nem fizette a „jóbarát”, aki szó szerint fel is szívódott, nagy bajban hagyva ezzel legendás színészt és feleségét, hiszen a birtok tulajdoni lapjának tanúsága szerint Failoni Donatella adóstársként szerepel a hitelfelvételben.

Oszter özvegye az adóstárs a 315 ezer svájci frankos hitelben Fotó: Bors

Nem sikerült kikeverednie a hitelcsapdából

Oszter Sándor annak érdekében, hogy kikerüljön a fojtogató – akkori árfolyamon több mint 80 milliós – hitelből, 2010-ben eladásra kínálta a vadászbirtokot. 750 millió forintot kért érte, de két évvel később úgy döntött, 492 millióért is viheti bárki, akinek megtetszik a 400 négyzetméteres kastély és a hozzá tartozó 335 ezer négyzetméteres birtok. Végül nem tolongtak a vevők, így Oszter megoldást keresett, mivel a bank arra készült, hogy felmondja a hitelszerződést és árverésre bocsátja az ingatlant. Erről 2015-ben azt mondta, hogy a svájci hitelt forint alapúra váltotta, fedezetül pedig felkínálta erdőit, szántóit, egyéb ingatlanjait... Egyúttal kijelentette, hogy mindent rendezett.

Az Oszter-örökségen bizony komoly hitel van Fotó: Bors

A jelek szerint mégsem fizette vissza a hatalmas összegű hitelt, hiszen a diósjenői birtok tulajdoni lapján máig szerepel a 315 ezer svájci frank összegű zálogjog és annak járulékai, amit egyébként 2017-ben átruháztak egy másik pénzintézetre. Vagyis attól kezdve Oszter Sándor és felesége már nem egy belga banknak tartoztak, hanem egy magyar pénzintézetnek. A mai árfolyamon ez 106 millió forintnak felel meg. Persze a tulajdoni lap a tartozás valós összegét mutatja, de feltehetően az adósok törlesztettek valamennyit az évek alatt. A színész örököseinek a megmaradt hitellel azonban számolniuk kell még akkor is, ha megmaradt számukra a grandiózus ingatlan.

Megnevezte az örökösét

Oszter Sándornak határozott elképzelése volt arról, hogy kire hagyja hatalmas, saját bevallása szerint is milliárdos vagyonát. A színész 2019-ben egyértelművé tette, hogy végrendeletében unokáját, az akkor 9 éves Hunort nevezte meg kizárólagos örököseként.

– Írtam végrendeletet, úgy döntöttem, hogy én mindent az unokámra hagyok. Nem biztos, hogy jól cselekszem – mondta két évvel ezelőtt a Tényeknek adott interjújában a színészlegenda, aki azt sem titkolta, hogy vannak benne kételyek a döntését illetően. Félt ugyanis, hogy a mesés vagyon nem lesz jó hatással egyetlen unokájára, Oszter Alexandra kisfiára.

Unokáját tette meg örökösének Fotó: Ripost

– Mostanában sokat gondolkodom a végrendeletemen, és azon, hogy mi lesz, ha már nem leszek. Szeretném jó kezekben tudni mindazt, amit az elmúlt negyven évben felépítettem, ám jól tudom, hogy közben hatalmas lelki teher is egy egész élet munkájáért felelni.

Nem szeretnék ekkora felelősséget róni Hunorra, így arra jutottam, hogy nem egyszerre, hanem apránként, havi apanázsban fogja megörökölni az Oszter-vagyont.

A környezetemben nap mint nap látom, hogy mennyire meg tudja bolondítani az embereket a pénz, én pedig nem akarom, hogy az unokámból egy újgazdag kis ficsúr váljon, akinek mindent a feneke alá tett a nagyapja – nyilatkozta korábban a Borsnak Oszter Sándor.

Mesés környezetben élt a színész Fotó: Móricz István / Bors

Hiába hagyott mindent az unokára

Az új szabályok alapjaiban változtatták meg a házastársak helyzetét az öröklés során. Míg korábban a házastárs haszonélvezeti jogot örökölt, addig az új Ptk. már más alapokat fektet le. Abban az esetben, ha van leszármazó, aki örököl, a házastárs már nem csak haszonélvezeti jogra jogosult. Az örökhagyó házastársát továbbra is megilleti a haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon és egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. Tehát úgy kell számolni, mintha eggyel több gyermeke lenne az örökhagyónak. Öröklés szempontjából a házastárs is olyan hányadra jogosult, mint egy egyenesági leszármazott. Ennek fényében a színész lányát és feleségét akkor is megilleti egy-egy gyermekrész a vagyonból, ha Oszter Sándor a végrendeletében unokáját nevezte meg kizárólagos örököseként. Persze, ha az örökösök visszautasíthatják az örökséget, nem kell az örökhagyó adósságát kifizetniük, de le kell mondaniuk a vagyonról is. Persze Oszter Sándor esetében a vagyon még akkor is jelentősen nagyobb, mint a tartozás, ha történetesen a színész és felesége egyetlen fillért sem törlesztettek a hitelfelvétele óta. Az egyetlen gond az lehet, hogy a diósjenői birtokért már korábban sem álltak sorban a vevők, a fenntartási költsége pedig hatalmas.

Bors megkereste a színész özvegyét, de nem kívánt nyilatkozni.