Olyan dolgot árult el fiáról Liptai Claudia, amit sok szülő megirigyelhet

A Liptai Claudia és Pataki Ádám alapította családban a gasztronómia a hétköznapokban is központi helyet foglal el, és a páros nagyon örül, hogy gyermekeik egy kicsit sem válogatósak. A legkisebb családtag, Marci még az igazán különleges fogásokat is megkóstolja. Sokat sütünk-főzünk, főleg nyáron, amikor grillezni, bográcsozni is kellemesebb. Volt idő, amikor akár hajnalban is felkeltem csak azért, hogy megfőzzek vagy Ádámnak reggelit-tízórait készítsek. Sajnos ez ma már nem fér bele – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Liptai Claudia, aki nagyon örül annak, hogy gyermekeik nem válogatósak.

– Szerencsések vagyunk, mert nem sok mindenre mondanak nemet. Igaz, a múltkor Marci először nemet mondott egy bolognaira – amit nem én főztem, hanem rendeltük – mert máshogy nézett ki, mint amit Ádám vagy én szoktunk készíteni – mesélte a híresség.

Claudia és Ádám 2018 óta alkot egy párt Fotó: Ripost

Marci egyébként a sushit is kedveli. Ez lett az új kedvence. Bár szerintem főleg azért, mert tetszik neki a neve, és az, hogy színes. Pláne a wasabi, amit szintén megkóstolt, és nem riadt vissza tőle. Örülök, hogy ilyen bátor, ha új ízekről van szó – mondta az ÉdesKettes műsorában Liptai Claudia.