A munkájába menekült Gesztesi Károly szerelme a gyász elől

Gesztesi Károly és Mattesz Csilla 25 évvel ezelőtt ismerte meg egymást. Az úszónő volt az, aki az utolsó időszakban a színész mellett állt. Őszinte, mély kapcsolat volt az övék, két évvel ezelőtt, január 4-én azonban minden álma szertefoszlott.

Ilyenkor, amikor kicsit megáll az élet, különösen elérzékenyülök. Az elmúlt két év alatt nem volt olyan nap, hogy ne gondoltam volna Karcsira – kezdte a Borsnak Csilla.

– Az utolsó öt-hat évben együtt töltöttük az ünnepeket, a szenteste a családjáé volt, karácsony első és második napja pedig csak a miénk. Lelkileg még mindig gyenge vagyok, lebetegedtem, két napig feküdtem az ágyban, és ez tavaly sem volt másképp. Hihetetlen, hogy már nincs velem, pedig ezeket az időszakokat nagy beszélgetésekkel töltöttük ki. Sokat kirándultunk, finomakat ettünk, Karcsi jól főzött és mindig a kedvenc rozéjával koccintottunk – mesélte Csilla, aki elárulta, az utolsó évben, 2019-ben a munka miatt nem tudták együtt tölteni a szilvesztert.

Nem gondoltam volna, hogy nem lesz több ünnepünk együtt. Én egy baráti társasággal voltam, ő fellépett. Soha nem felejtem el, amikor legutoljára felhívott, és elmondta, hogy beiktat egy kis pihenést az életébe. Erre az időszakra tervezte, hogy elmegy az orvoshoz, és azt követően jobban figyel az egészségére. Szerettünk volna kettesben is sok időt együtt tölteni, utazást tervezett. Január 4-én lett volna egy befejező fellépése, és hiába hívott, azt mondtam, hogy nem tudok vele tartani. Most már tudom, hogy nincs fontosabb másnál. Akit szeretsz, és amit kér, azt teljesítsd – fűzte hozzá Csilla, aki azóta régi álmát is megvalósította, a munkája az egyetlen, amivel el tudja terelni gondolait Gesztesi Károlyról.

Második karácsonyát töltötte szerelme nélkül Csilla Fotó: Mattesz Csilla

– Beindult egy kis vállalkozásom, és biztosan büszke lenne rám, hogy sikerült megvalósítanom, mert tudta, hogy nekem ez volt az álmom. Egy babaközpontot hoztam létre Vízipók SE néven, ahol sérült és nem sérült babákat fejlesztek. Engem ez, a munkám, tart életben, nem tudok már, csak ebbe menekülni – mondta a színész szerelme, majd hozzátette, idén is csendben fog megemlékezni az évfordulóról.

– Csakúgy, mint eddig az évfordulóin, most is gyertyát fogok gyújtani, reggel és este azokat a dolgokat fogom hallgatni, amiket ő énekelt. Nagyon hiányzik, még mindig keresem a helyét. A családjával nem tartjuk a kapcsolatot, a fiúk már nagyok, mindenki éli az életét – mesélte.