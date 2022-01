Megható üzenet látott napvilágot: Erre vágyott karácsonykor Babicsek Bernát

Tragikus körülmények között vesztette életét 41 éves korában Babicsek Bernát. A közkedvelt zenész, színész az első hírek szerint füstmérgezésben halhatott meg solymári házában.

A Paddy and the Rats zenekar karácsony előtt két nappal egy fotót osztott meg harmonikásukról, melyhez néhány sort is írtak arról, mit szeretne Babicsek – szúrta ki a Ripost.

Forrjon össze minden széttört szív! – csak erre vágyik Bernie, a karácsonyi csókok mestere.

„Sosem fog összeforrni. Amíg csak élünk, hiányozni fogsz!” – írta kommentben egy rajongó a tragédia után.