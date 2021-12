Ön szerint ki a legszexisebb exatlonista? Mutatjuk őket félmeztelenül – fotók

Már most találgatják az Exatlon Hungary rajongói, melyik versenyző nyeri a január 3-án induló All Star évadot. De az már most biztos, nemcsak elképesztő teljesítményeket, hanem szebbnél-szebb testű fiatal sportolókat is láthatunk a műsorban. Hatalmas harcosok, szexi félistenek is rajthoz állnak, hogy bebizonyíthassák, képesek legyőzni a brutális akadálypályát. Mutatjuk a félmeztelen versenyzőket:

SOMHEGYI KRISZTIÁN

Fotó: Tv2

ROZS GERGELY

KEMPF ZOZO

Fotó: TV2

NOVÁK ZALÁN

Fotó: Tv2

UNGVÁRI MIKLÓS

Fotó: TV2

MISCHINGER PÉTER

Fotó: Tv2

VIRÁG ANDRÁS

Fotó: Tv2

KÁSA ANDRÁS

Fotó: TV2

ESZTERGÁLYOS PATRIK

Fotó: TV2

HERCZEG-KIS BÁLINT