Jön a gigászok csatája: Minden, amit az Exatlon All Starról tudni kell

Nem is indulhatna jobban az Exatlon Hungary rajongóinak a 2022-es év. A TV2 nagy sikerű műsorának történetében új fejezet kezdődik január 3-án. 3 évad, több, mint 300 epizód és közel 4 ezer versenyfutam után egy nem mindennapi évaddal folytatódik a Bajnokok és a Kihívók örök harca: január 3-án jön az Exatlon Hungary All Star – A végjáték. Az elmúlt három évben közel 100 versenyző mérettette meg magát a Dominikai Köztársaság lélegzetelállító pályáin, most pedig már nem titok, ki az a tíz Bajnok és tíz Kihívó, aki megkezdi a mindent eldöntő összecsapást az Exatlon Hungary legújabb évadában. Abban az évadban, ahol a versenyzők egy pillanatig sem érezhetik magukat biztonságban. Minden eddiginél kiélezettebb párharcokra, feszült helyzetekre és rengeteg meglepetésre számíthatnak a nézők és az is eldől, ezúttal a Bajnokok vagy a Kihívók szurkolói örülhetnek majd a végső győzelemnek.

Fotó: TV2

A BAJNOKOK CSAPATA

RÁKÓCZI RENÁTA kick-box világbajnok, az első évad nagy küzdője, aki a lányok közt a harmadik lett

ESZTERGÁLYOS PATRIK Ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző, az első évad legjobb férfi versenyzője

UNGVÁRI MIKLÓS Olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok, háromszoros világbajnoki bronzérmes, hétszeres magyar bajnok cselgáncsozó. Bajnok társa, Esztergályos Patrik ejtette ki nem sokkal a vége előtt

DR. BUSA GABRIELLA 3-szoros kick-box világbajnok, a második évad női győztese

SZABÓ DORKA Válogatott röplabdázó, magyar bajnok. A második évad női bronzérmese

KOCSIS ALEXANDRA Fitnesz világbajnok, a második évad legszexibb versenyzőjének választották, 53 nap után esett ki

KEMPF ZOZO BMX freestyle világbajnok, aki a második évadban a döntő előtt esett ki

UJVARI IZA Magyar válogatott atléta, volt labdarúgó és válogatott footgolf játékos, a harmadik évad nagy vesztese, térdsérülés miatt kellett elhagynia Dominikát

SOMHEGYI KRISZTIÁN Többszörös magyar bajnok műugró, 6-szoros egyetemi liga bajnok, a harmadik évad közönség kedvence, a végső győzelemre is nagy esélyes játékosnak kéz sérülés miatt lett vége az Exatlonjának

VIRÁG ANDRÁS Karate világkupa győztes, a harmadik évadban a vége előtt esett ki

Fotó: TV2

A KIHÍVÓK CSAPATA

HUSZTI KATA Kézilabdás pénzügyi asszisztens, az első évad győztese

SALANDER DORINA Az első évad végső győzelemre is esélyes versenyzőjének váll sérülése vetett véget a játéknak

SZABÓ-THOMKA HANNA Testnevelő tanár, az első évadban a bajnok Rákóczi Reni vetett véget menetelésének, ejtette ki

KÁSA ANDRÁS Bádogos, hat gyermekes édesapa, akinek izomszakadás miatt kellett távoznia orvosi döntés után a műsorból

MISCHINGER PÉTER Informatikus, gladiátor küzdő, az első évad nagy küzdője, a végjáték előtt esett ki

ROZS GERGELY Az első évad nagy esélyese volt, de sérülés miatt idő előtt véget ért számára a verseny

PAP DORCI Röplabda válogatott, bejutott a második évad döntőjébe, de alulmaradt Busa Gabival szemben, második lett

NOVÁK ZALÁN A második évad nagy esélyese, izomszakadás miatt nem küzdhetett végig

SZENTE GRÉTI A harmadik évad női győztese hatalmas küzdelemben szerezte meg az Exatlon trófeáját

HERCZEG- KISS BÁLINT A harmadik évad férfi győztese az első naptól nem sok esélyt adott a többi versenyzőnek a győzelemre