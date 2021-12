Két agyvérzése után koronavírusos lett a magyar zenész

– Először a fiamat támadta meg a betegség, belázasodott, borzalmasan köhögött, ezzel párosult az elviselhetetlen torokfájás, de ennél is rosszabb volt, hogy teljesen legyengült, erőtlenné vált – kezdte Tibó a Borsnak. – Néhány napos csúszással nálam is hasonló tünetek jelentkeztek. Megmondom őszintén, eddig nem igazán vettem komolyan a covid-hisztériát, úgy gondoltam, kissé eltúlozzák, de most már, hogy engem is ledöntött a lábamról, megváltozott a véleményem, be kellett látnom, hogy ez nem egy sima influenza, hanem egy valóban komoly, makacs nyavalya – jelentette ki a slágergyáros, majd hozzátette, felesége sem úszta meg a fertőzést.