„Arrogáns és kellemetlen” - nem kímélte ellenfele Cristiano Ronaldót

Az uruguayi Walter Pandiani a spanyol élvonalban tette le a névjegyét, számos klubnak volt gólveszélyes csatára. Most elmondta, mit is gondol akkori ellenfeléről, Cristiano Ronaldóról.

Pandiani és Ronaldo összecsapása az Osasuna és a Real Madrid meccsén Fotó: AFP

A 49 éves, a spanyol La Ligában 279 tétmérkőzésen 82 gólt szerzett uruguayi Walter Pandiani mindennek tartja Cristiano Ronaldót, csak nem szerethető embernek.

Arrogáns és kellemetlen figura volt akkor, amikor a Real Madriban futballozott

– nyilatkozta Pandiani a Daily Mail-nek.

Ronaldo a nézőket veszélyeztette

Az ötszörös aranylabdás portugál futballista a kilenc éve alatt, amit a spanyol óriásnál töltött, többször is összetűzésbe került az ellenfél játékosaival, így például a 2011-ben Walter Pandianival, amikor az Osasuna elleni idegenbeli meccset 1-0-ra elbukta a Real Madrid. A bemelegítés során a hazai szurkolók ócsárolták, gúnyolták, bosszantották a sztárt, Ronaldo pedig válasz gyanánt szándékosan erős lövéseket eresztett meg a nézők felé.

A mérkőzésen inzultálta a csapattársamat, Javier Camunast, akit megvédtem. Meglöktem Ronaldót, erre megkérdezte tőlem, hogy ki vagyok, és mennyit keresek. Nagyon dühös voltam, egyáltalán nem tetszett a hozzáállása. Góllövőként fantasztikus, de a viselkedése már nem annyira, arrogáns és kellemetlen figura volt

– így Pandiani. A lökdösődés, verekedés egyébként a találkozót követően a játékoskijáró alagútban is folytatódott a dél-amerikai játékos és Sergio Ramos között.

Kupákat szerzett Pandiani Az uruguayi futballista ibériai pályafutása során három különböző klubbal nyert Spanyol Kupát, kétszer Spanyol Szuperkupát a Deportivo La Corunával.



