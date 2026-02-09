Miért kell mindent lerombolni? A gyerekek titkos öröme a pusztítás

Az okosok meg tudják indokolni

A gyermekpszichológusok – akik minden rémséges dologra, amit gyerekek csinálnak, tudnak elfogadható magyarázatot adni – ahogy olvastam, egyetértenek abban, hogy a gyerekek nem azért rombolnak, mert rosszat akarnak. Mondjuk ez megnyugtató.

Az apró babák és totyogók körében a rombolás például az egyik első önálló felfedező tevékenység. Amikor sikerül felállítani egy fakockatornyot, majd a kis kezük, vagy a cuki kis lábaik (mint King Kong) megérkeznek, és a földre terítik az egészet az nem puszta véletlen vagy destruktív hajlam – hanem a fizikai hatás-okozatok megismerése. A hang, a mozdulat és az eredmény közötti kapcsolat felfedezése izgalmas, és ezért örömkeltő is. Ahh! Így már mindjárt más, igaz?

Ilyenkor azt látjuk, hogy a rombolás intenzíven jelenik meg az 1–2 éves kor körül, amikor a gyerekek kezdenek önállóan mozogni és felfedezni a világot. Ez a korszak és a korszak rombolásai tehát nem valami „rossz viselkedés” forrásai, hanem egy funkció gyakorlása, amit a gyerekeink boldogan csinálnak.

Több, mint egyszerű bunkózás

Az építőjátékok lerombolása mögött persze állhat több is, mint a fejlődés iránti tudattalan vágy és ösztön, illetve a fizikai törvényszerűségek kipróbálása. A gyerekek gyakran érzelmeket is fejeznek ki rombolással – például izgatottságot, frusztrációt vagy a nem mindig szavakkal kifejezhető energiákat. Mivel még nem tudják a mondanivalójukat szavakba önteni, gyakran „fizikai úton” adnak hangot az érzéseiknek.

És nem csak a kisgyermekek esetében igaz ez. Néha az óvodás vagy iskoláskorú gyerekeknél is előfordul, hogy nem „csak szórakozásból” rombolják szét a többiek építményeit, hanem figyelemfelhívási célból is – főleg akkor, ha úgy érzik, nem kapnak elég odafigyelést vagy elfáradtak, túlpörögtek.

A rombolás egy kreatív tevékenység

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a gyerek csak rontani akar, valójában sokat tanul az ilyen tevékenységből. Például az építmények lerombolása után a gyerek újra és újra megpróbálhat építeni valami újat, más szerkezetet, más egyensúlyt – ami a kreativitás és problémafeltárás fontos része. Minden építés és rombolás egy kísérlet: mi működik, mi nem, hogyan változik az eredmény, ha máshogy csinálom? Ez egyfajta játékos hipotézis–tesztelés, ami a fizikai világ intuitív megértését segíti. Ezek szerint a nappaliban vagy a gyerekszoba szőnyegén megannyi szülőtársamnál potenciális híres építészek ülnek és dolgoznak.