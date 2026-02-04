Maradjunk a gyerek mellett, amíg elalszik, vagy ez óriási hiba?

Ha összeadnánk azokat az időket, amiket csendben ülve, vagy mesét olvasva, esetleg szörnyeket keresve szekrényajtókat nyitogatva töltöttem a gyerekeim elalvása előtt, ezekből a rituálékból biztosan kijönne valami ijesztő szám. Majdnem ötezer óra. Mondjuk, ha egy átlagos, heti 40 órás állást nézünk, egy évben kb. 2000 órát dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy én a három gyerek mellett több mint két évnyi teljes munkaidőt töltöttem csak altatással. És még mondja valaki, hogy az anyaság nem munka.

Nem mondom, hogy ezek alatt az esték alatt nem morfondíroztam jó párszor azon, hogy „vajon mi lenne, ha csak letenném a gyereket és huss, mennék a dolgomra?

Az elalvás melletti jelenlét az egyik olyan kérdés, amiben óriási különbségek vannak a szülők között. Van, aki minden este ott marad, amíg a gyerek álomba szenderül. Más szülők viszont úgy gondolják, hogy jobb korán elköszönni – hagyni, hogy a gyerek egyedül „belerázódjon” az alvásba. És természetesen mindkét oldalnak vannak jó érvei és érzékeny dilemmái.

Miért üljük ferdére a hátunkat a kisszéken?

Vannak, akik egyszerűen így érzik a legbiztonságosabbnak. A gyereknek is, és saját maguknak is.

Az érzelmi biztonság kérdése:

A gyerek nemcsak álmokat keres az ágyban, hanem leginkább a biztonságot. A szülő közelsége ilyenkor este azt üzeni: itt vagyok, számíthatsz rám, nem hagylak magadra.

Kapcsolódás, nem kényszer:

Sok anyuka vagy apuka számára ez az alvásra való együttes készülődés nem „rossz szokás”, hanem egy meghitt, csendes együttlét. Ilyenkor még elmesélhetjük újra a nap legjobb részeit, vagy csak egymás mellett hallgatjuk a csendet, nyáron az ablakon át leshetjük a csillagokat, és ami nálunk extra: figyelhetjük a szomszéd néni vicces papagáját, aki az erkélyen beszélget és hangokat utánoz.

Mit mond a nem-tábor?

Vannak szülők, akik szerint ha minden este ott maradnak a gyerekszobában, a gyerekük nehezebben tanulja meg az önálló elalvást, túlságosan ki lesz szolgáltatva annak, hogy mindig legyen egy személy a közelében, aki megvárja, míg elalszik, máskülönben az nem fog menni neki.

„Ha mindig ott vagyok, a gyerek rám vár minden este. Ha nem vagyok ott, megtanul magától álomba merülni, ami egy idő után neki is sokkal jobban megkönnyíti az életét.”

Időbeosztás és szülői energia:

Ez is egy szempont. Esténként, fáradtan, egy kemény munkanap után még ott ülni mellettük órákig… nos, ez nem mindig fenntartható hosszú távon.