Centik és görbék: Amit a baba fejméretéről tudni érdemes

Mi az a percentilis, és miért nem verseny?

Mielőtt a számokba merülnénk, tegyük tisztába a percentilis fogalmát. Képzeljük el, hogy 100 azonos korú és nemű gyereket sorba állítunk a méreteik szerint.

Ha gyermekünk a 10-es percentilisbe tartozik, az azt jelenti, hogy 90 gyerek nagyobb nála, és 9 kisebb.

tartozik, az azt jelenti, hogy 90 gyerek nagyobb nála, és 9 kisebb. A „normál” tartomány tág: a 3-as és a 97-es érték között szinte mindenki egészséges.

szinte mindenki egészséges. Aggodalomra akkor van ok, ha a baba kilóg ebből a tartományból (3 alatt vagy 97 felett), vagy ha hirtelen, ugrásszerűen vált csatornát a görbén.

A fejkörfogat alakulása

Egy időre született baba feje átlagosan 35 cm körüli. Az első év az „agyrobbanás” ideje: ekkor a fejkörfogat mintegy 10 centimétert növekszik. Mivel a csecsemők koponyacsontjai még nem nőttek össze, a koponya rugalmasan követi az agy növekedését.

Amikor kicsi a méret: Mikrokefália

Ha a fejkörfogat a 3-as percentilis alatt marad, kis fejkörfogatról beszélünk. Ilyenkor az arckoponya nagyobbnak tűnik az agykoponyához képest.

Mi állhat a háttérben?

Elsődleges okok: Genetikai tényezők vagy öröklött állapotok. Másodlagos okok: Valamilyen külső ártalom, ami a várandósság alatt vagy az első két évben érte az agyat (pl. méhen belüli fertőzések – CMV, rubeola –, oxigénhiányos állapot, vagy az anya terhesség alatti alkoholfogyasztása, dohányzása).

Mi a teendő? A kis fejkörfogat nem diagnózis, hanem egy tünet, ami szorosabb megfigyelést igényel. Mivel ilyenkor fennáll az értelmi fejlődés elmaradásának kockázata, a kulcs a korai fejlesztés. Minél hamarabb kap speciális segítséget a baba, annál jobbak az esélyei a képességei kibontakoztatására.

Amikor nagy a méret: Makrokefália

Ha a mérőszalag a 97-es percentilis feletti értéket mutat, több lehetőség is van:

1. „Nálunk mindenki nagyfejű” (Familiáris makrokefália)

Gyakran kiderül, hogy az apa vagy az anya is sapkát alig kapó, „okos fejű” alkat. Ha a baba fejlődése töretlen, nincsenek idegrendszeri tünetei, és a családban másnál is jellemző ez a méret, akkor nincs teendő – ez egyszerűen genetika.

2. Az álvízfejűség