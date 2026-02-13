Centik és görbék: Amit a baba fejméretéről tudni érdemes

Mielőtt a számokba merülnénk, tegyük tisztába a percentilis fogalmát. Képzeljük el, hogy 100 azonos korú és nemű gyereket sorba állítunk a méreteik szerint.
Egy időre született baba feje átlagosan 35 cm körüli. Az első év az „agyrobbanás” ideje: ekkor a fejkörfogat mintegy 10 centimétert növekszik. Mivel a csecsemők koponyacsontjai még nem nőttek össze, a koponya rugalmasan követi az agy növekedését.
Ha a fejkörfogat a 3-as percentilis alatt marad, kis fejkörfogatról beszélünk. Ilyenkor az arckoponya nagyobbnak tűnik az agykoponyához képest.
Mi állhat a háttérben?
Mi a teendő? A kis fejkörfogat nem diagnózis, hanem egy tünet, ami szorosabb megfigyelést igényel. Mivel ilyenkor fennáll az értelmi fejlődés elmaradásának kockázata, a kulcs a korai fejlesztés. Minél hamarabb kap speciális segítséget a baba, annál jobbak az esélyei a képességei kibontakoztatására.
Ha a mérőszalag a 97-es percentilis feletti értéket mutat, több lehetőség is van:
1. „Nálunk mindenki nagyfejű” (Familiáris makrokefália)
Gyakran kiderül, hogy az apa vagy az anya is sapkát alig kapó, „okos fejű” alkat. Ha a baba fejlődése töretlen, nincsenek idegrendszeri tünetei, és a családban másnál is jellemző ez a méret, akkor nincs teendő – ez egyszerűen genetika.
2. Az álvízfejűség
Vannak állapotok (például koraszülöttség, vérszegénység vagy D-vitamin-hiány miatti angolkór), amikor a fej nagyobbnak tűnik a testhez képest, de a növekedési ütem valójában normális. Ilyenkor az alapbetegség kezelésével (pl. vaspótlás, D-vitamin) a testméretek aránya rendeződik.
3. A valódi vízfejűség (Hidrokefalusz)
Ez az az állapot, ami orvosi beavatkozást igényel. Ilyenkor az agyvíz termelődése, keringése vagy felszívódása zavart szenved, és a folyadék „feszíteni” kezdi a koponyát belülről.
Figyelmeztető jelek:
A megoldás: A sönt (shunt) A vízfejűséget ma már rutinműtéttel kezelik: egy vékony katétert és egy szelepet ültetnek be, amely a felesleges agyvizet a hasüregbe vezeti. Ha a beavatkozás időben történik, a gyerekek nagy része teljes értékű, egészséges életet élhet.
Fontos tudni! Ha a gyermeknek már van söntje, a szülőnek ismernie kell a zavar jeleit. Ha a gyerek feje fájni kezd, többször hány, vagy feltűnően lelassul a pulzusa, azonnal kórházba kell menni, mert a rendszer elzáródhatott!
A fejkörfogat mérése nem csak statisztika. Segít időben észrevenni olyan eltéréseket, amelyek korai fejlesztéssel vagy orvosi segítséggel jól kezelhetők. Ha bizonytalan vagy az értékekben, kérd el a gyerekorvostól a percentilis görbét – a folyamatosság sokszor fontosabb, mint egyetlen mért pont!
