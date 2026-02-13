Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Centik és görbék: Amit a baba fejméretéről tudni érdemes

Centik és görbék: Amit a baba fejméretéről tudni érdemes

gyermek
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 19:20
egészségfej
A gyerekorvosi vizsgálóban a súly- és hosszmérés mellett mindig előkerül a mérőszalag is. Sokan csak egy rutinfeladatnak látják, ahogy az orvos felírja a fejkörfogat centijeit, de ezek az adatok többet árulnak el a baba fejlődéséről, mint gondolnánk. De mikor kell tényleg megijedni, és mi az, ami csak „családi vonás”?

Mi az a percentilis, és miért nem verseny?

Mielőtt a számokba merülnénk, tegyük tisztába a percentilis fogalmát. Képzeljük el, hogy 100 azonos korú és nemű gyereket sorba állítunk a méreteik szerint.

  • Ha gyermekünk a 10-es percentilisbe tartozik, az azt jelenti, hogy 90 gyerek nagyobb nála, és 9 kisebb.
  • A „normál” tartomány tág: a 3-as és a 97-es érték között szinte mindenki egészséges.
  • Aggodalomra akkor van ok, ha a baba kilóg ebből a tartományból (3 alatt vagy 97 felett), vagy ha hirtelen, ugrásszerűen vált csatornát a görbén.

A fejkörfogat alakulása

Egy időre született baba feje átlagosan 35 cm körüli. Az első év az „agyrobbanás” ideje: ekkor a fejkörfogat mintegy 10 centimétert növekszik. Mivel a csecsemők koponyacsontjai még nem nőttek össze, a koponya rugalmasan követi az agy növekedését.

Amikor kicsi a méret: Mikrokefália

Ha a fejkörfogat a 3-as percentilis alatt marad, kis fejkörfogatról beszélünk. Ilyenkor az arckoponya nagyobbnak tűnik az agykoponyához képest.

Mi állhat a háttérben?

  1. Elsődleges okok: Genetikai tényezők vagy öröklött állapotok.
  2. Másodlagos okok: Valamilyen külső ártalom, ami a várandósság alatt vagy az első két évben érte az agyat (pl. méhen belüli fertőzések – CMV, rubeola –, oxigénhiányos állapot, vagy az anya terhesség alatti alkoholfogyasztása, dohányzása).

Mi a teendő? A kis fejkörfogat nem diagnózis, hanem egy tünet, ami szorosabb megfigyelést igényel. Mivel ilyenkor fennáll az értelmi fejlődés elmaradásának kockázata, a kulcs a korai fejlesztés. Minél hamarabb kap speciális segítséget a baba, annál jobbak az esélyei a képességei kibontakoztatására.

Amikor nagy a méret: Makrokefália

Ha a mérőszalag a 97-es percentilis feletti értéket mutat, több lehetőség is van:

1. „Nálunk mindenki nagyfejű” (Familiáris makrokefália)

Gyakran kiderül, hogy az apa vagy az anya is sapkát alig kapó, „okos fejű” alkat. Ha a baba fejlődése töretlen, nincsenek idegrendszeri tünetei, és a családban másnál is jellemző ez a méret, akkor nincs teendő – ez egyszerűen genetika.

2. Az álvízfejűség

Vannak állapotok (például koraszülöttség, vérszegénység vagy D-vitamin-hiány miatti angolkór), amikor a fej nagyobbnak tűnik a testhez képest, de a növekedési ütem valójában normális. Ilyenkor az alapbetegség kezelésével (pl. vaspótlás, D-vitamin) a testméretek aránya rendeződik.

3. A valódi vízfejűség (Hidrokefalusz)

Ez az az állapot, ami orvosi beavatkozást igényel. Ilyenkor az agyvíz termelődése, keringése vagy felszívódása zavart szenved, és a folyadék „feszíteni” kezdi a koponyát belülről.

Figyelmeztető jelek:

  • Szokatlanul gyors fejnövekedés.
  • Előboltosuló, feszes nagykutacs.
  • Tágult vénák a fejbőrön.
  • „Lemenő nap” tünet: a szemgolyók lefelé tekintenek, így a szivárványhártya felett láthatóvá válik a szem fehérje.
  • Ingerlékenység, sugárban hányás, aluszékonyság.

A megoldás: A sönt (shunt) A vízfejűséget ma már rutinműtéttel kezelik: egy vékony katétert és egy szelepet ültetnek be, amely a felesleges agyvizet a hasüregbe vezeti. Ha a beavatkozás időben történik, a gyerekek nagy része teljes értékű, egészséges életet élhet.

Fontos tudni! Ha a gyermeknek már van söntje, a szülőnek ismernie kell a zavar jeleit. Ha a gyerek feje fájni kezd, többször hány, vagy feltűnően lelassul a pulzusa, azonnal kórházba kell menni, mert a rendszer elzáródhatott!

A fejkörfogat mérése nem csak statisztika. Segít időben észrevenni olyan eltéréseket, amelyek korai fejlesztéssel vagy orvosi segítséggel jól kezelhetők. Ha bizonytalan vagy az értékekben, kérd el a gyerekorvostól a percentilis görbét – a folyamatosság sokszor fontosabb, mint egyetlen mért pont!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu