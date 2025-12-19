Soha ne menj túl közel a fal mellett, mert beránthatnak egy kapualjba!

Tudod, mi az igazi karácsonyi ajándék? Amikor egyetlen pillanatig nem kell azon aggódnod, hogy a gyereked túl közel ment a járda széléhez. Szerintem legalábbis. Mert én mániákus vagyok. Túlféltő. Vagyis az voltam. Például amikor a lányom, hároméves volt, én még szentül hittem: minden kis pötty a járdán potenciális veszélyforrás, minden gyorskaja azonnali halált okoz, minden vírus nálunk köt ki, minden esés, lendülés, hintázás egy hazárdjáték a leendő gipszkirálynők birodalmában lépkedve. Kicsit túltoltam. De dolgoztam rajta és múlik.

Ma, miközben ezt a cikket írom, a karácsonyfa fényben tündököl a sarokban, én pedig még mindig hallom magamban anyukám hangját: „Ne menj túl közel a fal mellett, mert beránthatnak egy kapualjba!” Akkor még nem értettem, mitől félt annyira, utáltam, hogy mindig elmondja, milyen helyzetben milyen veszélyek várnak rám. Ő is ilyen túlféltő szülő volt. Ma már tudom: az agyad néha olyan filmet játszik le a saját forgatókönyved alapján, amelyben minden ciccegés és minden hang egy potenciális krízis. Így érezhetett ő is.

Én tényleg nagyon gáz voltam. Amikor a lányom kicsi volt, volt egy korszakunk, amikor minden egyes kilépés az utcára úgy kezdődött, mintha expedícióra indultunk volna a Sarkkörre. Nem számított, hogy mekkora a járda, nem számított, hogy mennyire forgalmas az utca.

Volt, hogy ki sem jutottunk a sarkon túlra addig, amíg háromszor nem ellenőriztem, hogy nem esik-e le a sapkája, meg hogy rendesen vannak-e bekötve a cipői, aztán még egyszer, mert „nem baj, ha már biztosak vagyunk benne”. A lányom ezt a kicsi gyerekek érthető türelmetlenségével fogadta. Nem fogta fel, hogy én csak túlféltő vagyok, és igazából semmi baj nem lesz, ehhez még kicsi volt. Ő csak azt látta, hogy anya olyankor is beszél magában, amikor senki nincs a közelben.

– Anya, miért mondod mindig azt, hogy „vigyázz a kapualjra”? – kérdezte hétévesen, miközben azt beszéltük éppen meg, hogy az osztálytársaival és egyikük szüleivel jön aznap haza az iskolából.

– Hogy… hogy semmi bajod ne legyen – válaszoltam, miközben tudtam, ez a válasz mindössze annyit tesz: „azért, mert az agyam néha túlpörög.”