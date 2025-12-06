Meddig etessük a gyereket a Mikulással? – A varázslat és a bizalom határán

Túl vagyunk a kritikus éjszakán. A fényesre suvickolt csizmák már nem üresek, a levegőben ott a mandarin és a csokoládé illata, a gyerekek pedig túl vannak a reggeli eufórián. December 6-a van. Miközben mi, szülők, álmosan kortyolgatjuk a kávénkat, és konstatáljuk, hogy idén is sikerült lebukás nélkül becsempészni az ajándékokat, a megkönnyebbülés mellett ott motoszkál bennünk a kisördög: meddig játszhatjuk még ezt el anélkül, hogy a bizalmukat kockáztatnánk?

Mert valljuk be, szülőként skizofrén helyzetben vagyunk. Egyfelől imádjuk a varázslatot, azt az ártatlan hitet, ami képes beragyogni a legszürkébb téli napokat is. Másfelől viszont ott a bűntudat: konkrétan a szemébe hazudunk a gyereknek évek óta.

A detektív-korszak kezdete

Az egész általában ártatlan kérdésekkel kezdődik. „Anya, hogy jut be a Mikulás a házba, ha nincs is kémény?” vagy „Hogy ér oda mindenkihez egyetlen éjszaka alatt?”. Ilyenkor mi, szülők, kreatívabbnál kreatívabb, fizikai törvényeket meghazudtoló válaszokat rántunk elő, miközben reméljük, hogy a gyerek nem kérdez vissza.

Aztán jönnek a tárgyi bizonyítékok. A pillanat, amikor a gyerek megtalálja a „Mikulás-csomagolóanyagot” a gardrób mélyén. Vagy amikor a hétéves gyanakodva méregeti a Télapó levelét, és megjegyzi: „Ez a kanyar a betűk végén pont olyan, mint ahogy te írsz a leckefüzetembe.” Ilyenkor izzadunk, terelünk, és próbáljuk menteni a menthetőt.

De meddig érdemes?

A kritikus vízválasztó

Az óvodáskor a „mágikus gondolkodás” ideje, ilyenkor a Mikulás létezése ugyanolyan természetes tény, mint az, hogy a nap reggel felkel. Aztán jön az iskola, és vele együtt a könyörtelen valóság. Mindig van egy „jól értesült” osztálytárs – nevezzük Pistikének –, aki már november közepén fennhangon hirdeti az öltözőben, hogy az egészet a szülők csinálják, és aki még hisz benne, az bébi.

A szakértők szerint valahol 7 és 9 éves kor között jön el az a pont, amikor a gyerekek maguktól is elkezdik összerakni a képet. Ilyenkor a legnagyobb dilemma: védjük a hitét a végsőkig, és kockáztassuk meg, hogy az iskolában kinevetik, vagy mi magunk lőjük le a poént, elvéve ezzel a gyerekkor egy darabkáját?