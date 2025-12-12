Főállású anya – Karrier a mosókonyhában

Nem szeretem, amikor azt mondják: „Otthon vagy? Ja, akkor te most pihensz.” Ilyenkor mindig elképzelem, hogy egyszer csak tényleg megpihenhetnék, mondjuk úgy délben, amikor épp egyszerre sír a kicsi, bilit borogat a középső, a nagy meg veszekszik valakivel az online órán. Na, igen: nálunk ez a folytonos kavalkád a „home office”. Az irodám ragacsos, bébipapis, mérleghintás, ide-oda rohangálós napi rutinok és rituálék keveréke.

Nem panaszkodom, én döntöttem így. A kicsi még nagyon kicsi, és eddig nem voltak jó tapasztalatink a bölcsődés életformával, úgyhogy ezt vele kihagyjuk. Három gyerek mellett egyébként is megszoktam, hogy az időm 90 százalékát itthon és velük töltöm, úgy éreztem, ezt most még egy ideig elbírom, amíg megpróbálom felépíteni újra a karrierem, amíg kitisztul a kép, hogy merre is tartok. Ráadásul nem égtem ki, mint anya, szívesen csinálom a reggeli kakaófoltot, a kiszámíthatatlan délutánokat, a mindig izgalmas játszóterezést, a gyerekkel való otthonlét összes szépségét és őrületét. És ezzel együtt azt is, hogy úgynevezett főállású anya legyek. A fogalom egyébként ilyen elnevezéssel ma már nem létezik, most a főállású anyaság formailag a gyermeknevelési támogatás (GYET) igénybevételét jelenti. Ráadásul ez lehet egy apás meló is, a szülői feladatokkal járó tevékenységeket ugyanis főállásban mind az anya, mind az apa végezheti.

A férjemmel sokat beszéltünk erről, mielőtt belevágtunk volna. Tudtuk, hogy ez nem csak arról szól, hogy én itthon céltalanul unatkozom a három gyerekkel, hanem arról is, hogy közben valami újat szeretnék felépíteni magamnak. Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy babavárással kapcsolatos kézműves termékeket készítsek – olyan apróságokat, amikben benne van a kezem nyoma, a kedvem, az időm, a lelkem. Egy ideje tesztelem is az ötleteket, de mostanában ez a piac eléggé nyomott, szóval nem lehet csak úgy fejjel előre beleugrani, akármilyen jól érezném is magam benne. Tervezni kell, tanulni, előkészíteni, és közben valahogy a gyerekeknek is itt maradni még, teljes anyukájukként.