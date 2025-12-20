Ezért némítja le decemberben a fél ország a szülői Messenger-csoportot

Az iskolai ünnepi készülődés már november végén idegösszeomlással fenyeget minden tisztességes szülőt. A nap legváratlanabb pillanataiban megszólal a telefon. Pitty. Kávézás közben, hajnali hatkor, éjjel egykor, munkaidőben és azon túl. Pitty. Pitty pitty.

„Sziasztok! Közeleg az utolsó hét! Beszéljük meg az osztálykarácsonyt!”

És ezzel megnyílik a pokol kapuja.

A szülői Messenger-csoport decemberben nem csupán kommunikációs csatorna, hanem élő, lüktető, horrorfilmekbe illő mutáns organizmus, ami soha nem alszik. Még akkor sem, amikor már úgy tűnik, mindent megbeszéltünk, és sikerült egy problémára pontot tenni. Megvan az osztályfőnöknek szánt ajándék. Megvannak a szaktanári ajándékok. A könyvutalványokat és sportkuponokat is megrendelte az SZMK-s anyuka. Minden sínen van. Már csak műanyag poharakat kell szerezni, bár elavult és tök ciki, de mégis az kapta a több szavazatot. És akkor jön egy újabb ötlet, egy harminckettedik bögrefelirat vagy egyedileg gravírozott toll és megint megszavazzuk, hogy igen vagy nem. És amikor ezen túl vagyunk, de tényleg megvan a tanári rész, akkor már csak a valódi főszereplők karácsonyára kell gondolnunk, a gyerekekére.

A névhúzás, ami sehogy sem lehet jó

Először ártatlanul és magától értetődően hangzik: Legyen névhúzás, így minden gyereknek meglepetés lesz, és nem lesz klikkesedés. Zseniális ötlet. Tíz percig.

Aztán 5 perc csend után megint pitty. Pitty. Csak úgy záporoznak a kérdések:

– Mennyi legyen az értékhatár?

– Belefér a csoki?

– A csoki most édesség vagy ajándék?

– Ha valaki gluténmentes, akkor mit lehet?

– A könyv személyes?

– LEGO túl sok?

– Használt könyv kizárva?

És ez még nem lenne elég, jönnek a licitemelők és az elzárkózók. Valaki bedobja:

„Legyen inkább háromezer forint. Ezerötszázból egy kiló kenyeret nem kapni manapság.”

Valaki más: „Szerintem az már sok. Nekünk három gyerekünk van, az három osztálykarácsony, háromszor háromezer forint.” – jogos.

Egy harmadik pitty: „A gyerekek úgyis mindent összehasonlítanak, legyen meghatározott ajándék a lányoknak és a fiúknak, és csak a névhúzás legyen meglepetés.” – ezt gyorsan leszavazza a többség. Ha már a névhúzás miatt maguk a ceremónia főszereplői is meglepetések egymás számára, lehessen szabadon ajándékozni, ne mindenki ugyanazt a gyertyakészletet kapja. – igaz lehet. Egy negyedik pitty, amikor már kezdett csendesedni a dolog: „Mi nem szeretnénk részt venni.” Ez valódi pittylavinát okoz. „Miért nem?” És ekkor már 43 üzenetnél tartunk, miközben te még azt sem tudod, a te gyereked kinek húzta a nevét. Egyszerűen nincs idő ezt megbeszélni, annyira pörög a szülői messenger-csoport.