Az első karácsony babával: varázslat és káosz egyben

Az első karácsony babával olyan, mint egy ünnepi csoda, félkész állapotban. Egyszerre felemelő, stresszes, szívmelengető, mégis logisztikai katasztrófa. Olyan, mint amikor mindenki csillogásra és meghittségre vágyik, és a nagy tökéletes családi fotó közben te épp észreveszed, hogy egy kis házikrampusz a fenyőfa alatt hagyott egy cumisüveget és egy fél pár zoknit. Egy szó, mint száz, ez a karácsony más lesz, és pont ettől lesz a legjobb!

Vannak olyan sarokpontok, amik babával nagyobb szervezést igényelnek. Az első ilyen nagy kérdés: utazzunk vagy maradjunk? Az ünnep körüli szülői dilemmák általában itt kezdődnek. Vigyük a babát vidékre? Fog-e ott aludni? Mi van, ha túl sok neki? Mi van, ha túl sok nekünk?

Ezen általában összeveszik az egész család, és a végén mindenki rájön: a baba ilyenkor még mindenhol teljesen jól elvan. Ő a világ legproblémamentesebb ünneplője. Ha néha felveszed, megeteted, betakarod, ő simán elkönyveli, hogy határozottan jól alakul ez a karácsony, nem fog reklamálni.

Igazából te vagy az, aki a fejében még próbál ragaszkodni a régi koreográfiákhoz:

– szenteste hatkor tökéletes, sok fogásos vacsora

– héttől mosolygos ajándékbontás, ahol mindenki azt kapja, amire vágyott

– nyolctól békés együttlét, csendes beszélgetés, tojáslikőr

– kilenctől pedig romantikus csend, csak az angyalok szárnysuhogása hallik

Ez nem feltétlenül lesz így, de engedd el. A sok rokon mind a babát akarja látni, húzogatni a kis arcát, hogy milyen bájosan pufók, fel akarják venni, le akarják tenni, egymás kezébe adni, mindenki mesélni óhajt neki és persze tanácsokkal készül az egész rokonság. Még a focinak élő régen látott unokatesód is babaszakértőként viselkedik.

De ez így van jól. Hát, istenem, örülnek. Veled próbálnak örülni, de úgy, ahogy nekik jó. Egyszer az évben talán kibírható mindez.

A nagyszülők és a „kicsit később jövünk” diplomáciája

Nagyon sok karácsonyt lehet megmenteni azzal, ha valaki kimondja:

„Gyertek ti hozzánk.”

Nem udvariatlanságból, csak praktikus szempontok miatt és ráadásul ez jó dolog, ezzel megúszhatod, hogy egy fél teherautónyi cuccal induljatok el, kiskád, utazóágy, kedvenc cuccok, az egész babaruhatár, gyógyszeres bőrönd, miegymás. Ez mind marad otthon. Ti is maradtok otthon. És jön az ünnepi sereg.