Abban maradtunk, hogy csak december 28-án szülök

Én viszont akkor kötöttem ki a szülőszobán, amikor a legtöbben még azt próbálták eldönteni, hogy melyik ajándékot hova tegyék. Irigyeltem is őket. Azt gondoltam, december 25-én szülni valahogy olyan extrán béna. Telezabálva, vicces pulcsiban egyre sűrűsödő fájásokkal bevágtázni a kórházba, ott feltartani a szomorú nővért, akit idén ünnepekre osztottak be, és a várópultnál elmerengeni a fehér műanyag, almákkal teleaggatott dekor karácsonyfán – ezt egy filmben otthon inkább végignéztem volna.

A fájások közepette még az is eszembe jutott, hogy egy szülészeten nem is almáknak kellene lógniuk a pultos karácsonyfán, hanem minimum uterusoknak és cuki, szépséges apró újszülötteknek, a Temun biztos lehet venni ilyen díszeket is, csak a kórházi dolgozóknak nincs ennyi extra kapacitása. Megértem.

A nővér most is eltűnt, hogy kerítsen egy ügyeletes orvost a karácsonyi szüléshez, miközben én már félig fekve őrjöngök az aulában egy padon, és a férjem rángatja le rólam a bakancsot, hogy legalább az ne nyomjon. A fájások fájnak és én néha bevallom, jajongok és talán kiabálok is, meg szorgalmasan szuszogva veszem a levegőt, de az üres kórházi folyósoknak és aulának tök jó az akusztikája, egész karácsonyi nagykoncert jellegű úgy, hogy a férjem minden jajongás után ritmusban maradva rávágja – Jól van, nyugi. Egyfajta családi rap performansz alakul ki, auuuuujaaaj, jól van nyugi, auuuuu basszus, jól van, nyugi.

Hogy kizökkenjünk, felhívjuk a nagyit, aki másnapra várt volna minket, sok éhes gyerekkel, mint sáskahadat. „Abban maradtunk, hogy december 27-én szülsz, mert így több ünnep lesz minden évben!” – vágja rá azonnal anyukám, jó a szándéka, csak most én nem vagyok annyira humoros kedvemben. – „Bocsánat, anyukám, ez most valószínűleg így sikerül.”

Megbeszéljük a praktikus dolgokat, hogy akkor majd az ikreket átviszi másnap a férjem egy rövid időre, aztán a másik nagymama átugrik hozzánk segíteni, ők meg csak várjanak otthon, ha lesz valami, egyből telefonálunk. Furcsa, hogy anyukám élőzni akar, hogy megmutassa a fájukat és a részben nekünk megterített asztalt – megkérem, hogy inkább tegyük le, muszáj kerítenem egy orvost, mert már az auuuujajtól telefonálni sem tudok…