Túl dundi baba? – kisgömböc szindróma

Van valami egészen ijesztő abban, ahogyan mindenki figyeli a babák hurkáit. Mintha a csuklón felbukkanó kis redők lennének az anyaság bizonyítványai: ha sok a hurka, jó anya vagy; ha kevés, akkor valamit biztosan elrontottál. A rokonok szakértően méregetnek, a játszótéri nénik összehúzott szemmel bólogatnak, a védőnő jegyzetel, te pedig lopva próbálod megtippelni, hogy a pici most akkor csak cuki hurkás vagy „túl dundi”.

És közben mindenki, aki erről beszél, egyből tanácsot is ad, pedig sokszor kiderül, hogy valójában fogalmuk sincs, mikor számít soknak a súly, és mikor egyszerűen csak babás pufiságról van szó.

A fiam olyan dundi baba volt, hogy ülve szinte meg sem tudott mozdulni, a lányom pedig igazi kiskukacként csinálta végig az első félévet, és biztosan mindkettőnek én vagyok az anyja, szóval ezek a súlykérdések számomra azóta is kissé rejtélyes dolgok maradtak.

Természetes hurkák

Egy biztos, a legtöbb újszülött és csecsemő teljesen természetes módon hurkás. Ez nem hiba, hanem biológiai szükséglet: a testzsír segít abban, hogy ne fázzanak, hogy fejlődjenek, és hogy egyensúlyban maradjanak a világ első nagy kalandjai közben. Az orvosok sem centiket vagy hurkaszámot néznek, hanem a növekedési görbéket. Ezekből derül ki, hogyan gyarapodik a baba a saját korábbi értékeihez képest. Egy kicsit gyorsabban növekvő, dundi baba is lehet teljesen egészséges – akkor érdemes figyelni, ha a súly nagyon hirtelen ugrik meg, és a növekedése nem harmonikus.

A dundibb babák hátterében gyakoribb, hogy egyszerűen túleszik magukat. Egy kisbaba sokszor nem azért eszik, mert éhes – hanem mert nyűgös, fogzik, unatkozik, vagy csak jólesik neki a cumisüveg melegsége és a ringatózás. Mi szülők pedig sokszor teljesen jó szándékból erőltetjük még azt a „pár kortyot”, mert azt hisszük, így lesz jóllakott, így alszik majd jobban, vagy így „nem lesz a következő etetés előtt éhes”. Mindezt gyakran úgy, hogy közben a pici már teljes erőből próbálja elfordítani a fejét, csak mi nem mindig vesszük észre a jelzést.