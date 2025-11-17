Öt tiniből három megszüli nem várt babáját – és a számok emelkednek

Van egy tizenhét éves lányom, minden gyerekekkel kapcsolatos infóra ki vagyok hegyezve, sokat olvasok. Az utóbbi időben feltűnően sokszor jött szembe velem egy bizonyos téma: a tiniterhesség. Nem direkt keresem, nem nézegetek erre cikkeket, valahogy mégis ott van mindenhol. Mintha az algoritmus is érezné, hogy a szülői para egy külön műfaj — és hogy ha valamire mi, szülők biztosan nem vagyunk felkészülve, hát ez biztosan az.

A tiniterhesség számok szerint nem ritka jelenség Magyarországon. A szakértők azt mondják, öt teherbe esett tinédzserből három végül világra is hozza a babát. És ez az a pont, ahol az én szívverésem kihagy kettőt, a hétköznapi anyuka, akinek a legnagyobb félelme eddig az volt, hogy elég-e a pufidzseki aznap, most csak ülök letaglózva és tanácstalanul. Ezek a gyerekek akár a lányom osztálytársai is lehetnek, a szomszéd nagylány, és persze mindenféle felmentés nélkül mondom, hogy akár ő maga is, a lányom is kerülhet olyan helyzetbe, amit én olyan távolinak és krimibe illőnek éreztem eddig.

Muszáj lesz beszélni erről, ezt már akkor tudtam, amikor az első ilyen cikket láttam a neten.

Mert ez nem „más emberekkel” történik, nem a félelmetes New Yorkban, vagy a sztárok világában, ez a mi hétköznapi valóságunk, és szerintem egyikünk sem tudhatja biztosan, hogy az ő gyereke ettől védve van.

Sokan gondolják úgy, hogy tiniterhesség csak szélsőséges esetekben fordul elő — problémás családokban, nehéz körülmények között élők, elszigetelt családok körében, vagy olyan fiatalok esetében, ahol nincs megfelelő szülői vagy nevelői felügyelet. Valójában azonban mindez átlagos vidéki, városi, vagy teljesen rendezett családokban is megtörténik.

A lányok nagy része nem tervez, sokan nem is gondolnak rá, hogy velük is előfordulhat. Egész egyszerűen nincs elég információjuk: nem mernek nőgyógyászhoz menni, vagy nem is tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak. És vannak gondolom olyan kamaszok is, akik mindenkinél jobban tudják, hogy védekezzenek a teherbeesés ellen, de hiányosak az infóik, vagyis potenciális áldozatai a netről vagy a barátoktól összeszedett tanácsoknak.