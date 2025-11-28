„Ó, a francba!” – avagy a családi káromkodás művészete

Először is: nem véletlen, hogy egyes kutatók szerint a durvább szavak használata kifejezetten felszabadító lehet. Ha kontrolláltan engedsz ki néhány trágárságot, az segíthet a stressz levezetésében, és érzelmi „nyomáscsökkentő” hatása lehet. Számodra. Azt persze tudjuk, hogy mindez a gyerekek előtt ciki és elvileg tilos is. Na de mi van akkor, ha mégis kijön néha?
A káromkodás nem egyszerűen csak felszabadító — bizonyos vizsgálatokban kimutatták, hogy javítja a fájdalomküszöböt is. Egy fizikailag nehéz, fájdalmas behatásokkal járó jeges víz teszten például azok az emberek, akik káromoltak, tovább bírták elviselni a fájdalmat, mintha semleges szavakat mondtak volna. Ez részben azért van, mert a trágár szavak aktiválják a stresszreakciót, ami gyakorló szülőként bizony gyakran bekapcsol mindannyiunknál, ilyenkor ettől kapunk egy vész-adag adrenalinlöketet, ami fizikailag is segíthet.
Meglepő, de fontos tény: brit tudósok szerint a káromkodás növelheti az önbizalmat, és kísérleti helyzetekben még a bátorságot vagy kockázatvállalási kedvet is felerősítheti. Gyerek mellett szintén fontos a kockázatvállalási kedv, senki ne mondja, hogy nem így van! Gondolj csak bele, amikor neked kell megmutatni, hogy az a rettenetesen meredek és hosszú csúszda teljesen biztonságos…
A káromkodás szóhasználata az agy mélyebb, érzelemfeldolgozásért felelős részeit is érinti: az érzelmi agyi területeket (amigdala, bazális ganglionok, mindenféle tudományos szakszótól megkímélve az olvasót a továbbiakban) is aktiválja, ami azt jelenti, hogy a szitkozódás nem csak egy felszínes dühreakció, hanem komoly neurológiai alapja is van, egyfajta jóleső agytorna. Erre mindig lehet hivatkozni, ne felejtsétek el!
Egy kisgyerekes-nagygyerekes családban, ahol persze „soha nem káromkodnak”, az egy-egy kicsúszás különösen erőteljes hatású lehet. Például:
Ezek a nem túl szalonképes, mégis őszinte pillanatok gyakran szolgálnak „nyelvi lefolyórendszerként”: kiengeded a gőzt, mielőtt túl sok gyűlne benned. Mindebből úgy tűnik, a káromkodás kissé önző dolog, nem vagyunk tekintettel másokra közben. De én úgy gondolom, sokkal inkább csak ösztönös, éppen ezért kevesebb kontrollt kap és nehezebb előre tervezni vele.
Az, hogy néha káromkodunk, nem azonos a folyamatos kulturálatlansággal. Van néhány érdekesség még, amit nem tudtál a káromkodásról és sosem merted megkérdezni:
Fentiek fényében igen, ha nem rendszeresen fordul elő. Adj magadnak néha engedélyt – Nem vagy rossz anya, ha néha ezek kitörhetnek. A „Fáj a lábam, mert megint beleléptem valami rohadt kockába” kijelentésed sokkal jobban eshet, mint összeszorított fogakkal mosolyogva azt mondani, hogy „Jaj, már megint belelépett a mami abba a nagyon éles építőbe, amit megbeszéltünk, szívem, hogy mindig el kell pakolni, csak biztosan most elfelejtetted.” – Melyik a természetesebb?
Persze nem kell, hogy minden ideges pillanatod „F vagy B” betűs szavakkal végződjön. A mérték teszi erőssé ezeket az anyai pillanatokat.
Szerintem a káromkodás alapvetően nem bűn, és nem is idétlen bohóckodás. Egyes helyzetekben egyszerűen az élet természetes válasza arra, ha valami nagyon nem úgy sikerült, ahogy terveztük.
Szóval legközelebb, amikor a konyhában magadra borítasz egy fazék igazán meleg levest, amire gyorsan érkezik egy ösztönös válaszreakció, és a gyerek az ajtóból visszakérdez: „Anya, jól vagy?”, nyugodtan mondd azt, hogy:
Semmi baj, csak kiadtam magamból egy ősi, univerzális, generációkon átívelő nyugtató szókapcsolatot, tudod, olyat, amit mindenki ismer — még a nagyi is, csak őt kevesebbszer látjátok.
Mert ez az igazság: a csúnya szavak a világ legdemokratikusabb kifejezései. Senki sem tanulta külön órán, mégis mindenki beszéli. Ugyanúgy működnek a panelház hatodik emeletén, mint egy vidéki buszmegállóban, a bölcsis anyukáknál és a természetfilmből ismert professzoroknál. Nem változtak az elmúlt száz évben sem, sőt olyan makacs kis túlélők, hogy még a technológia sem tudja kinyírni őket.
És ha néha azon kapod magad, hogy egy zsírban úszó serpenyő vagy egy kiborult lisztes zacskó után olyan szavak hagyják el a szádat, amelyekért a nagyi keresztet vetne, jusson eszedbe: nem csak mi vagyunk ilyenek ebben az őrült világban.
Őseink is képesek voltak olyan csodásan és színesen dühöngeni, hogy még a mai algoritmusok is pironkodva küldenék rájuk a tartalomszűrőt. Mert hát, amikor valaki azt mondta: „A nyavalya törjön ki!”, „A macska rúgja meg!”, „A ménkű csapjon beléd!”, „A fene egye meg a fajtáját!”, vagy a személyes kedvencem: „A kecske legelje meg a nadrágod szárát!”, ott bizony nincs is már mit kérdezni.
Szóval nem vagyunk mi ezzel egyedül a jelenben: káromkodni régen is tudtak, csak picit másképp, több kreativitással, több állattal, és sokkal több ménkűvel. És ha az akkori gyerekek túlélték, valószínűleg a mieink is túl fogják élni, hogy néha kicsúszik egy-egy… hát… „ősnyelvi kifejezés”.
