„Ó, a francba!” – avagy a családi káromkodás művészete

Miért jó néha káromkodni?

Először is: nem véletlen, hogy egyes kutatók szerint a durvább szavak használata kifejezetten felszabadító lehet. Ha kontrolláltan engedsz ki néhány trágárságot, az segíthet a stressz levezetésében, és érzelmi „nyomáscsökkentő” hatása lehet. Számodra. Azt persze tudjuk, hogy mindez a gyerekek előtt ciki és elvileg tilos is. Na de mi van akkor, ha mégis kijön néha?

Nézzük, mit mond erre a pszichológia:

A káromkodás nem egyszerűen csak felszabadító — bizonyos vizsgálatokban kimutatták, hogy javítja a fájdalomküszöböt is. Egy fizikailag nehéz, fájdalmas behatásokkal járó jeges víz teszten például azok az emberek, akik káromoltak, tovább bírták elviselni a fájdalmat, mintha semleges szavakat mondtak volna. Ez részben azért van, mert a trágár szavak aktiválják a stresszreakciót, ami gyakorló szülőként bizony gyakran bekapcsol mindannyiunknál, ilyenkor ettől kapunk egy vész-adag adrenalinlöketet, ami fizikailag is segíthet.

Meglepő, de fontos tény: brit tudósok szerint a káromkodás növelheti az önbizalmat, és kísérleti helyzetekben még a bátorságot vagy kockázatvállalási kedvet is felerősítheti. Gyerek mellett szintén fontos a kockázatvállalási kedv, senki ne mondja, hogy nem így van! Gondolj csak bele, amikor neked kell megmutatni, hogy az a rettenetesen meredek és hosszú csúszda teljesen biztonságos…

A káromkodás szóhasználata az agy mélyebb, érzelemfeldolgozásért felelős részeit is érinti: az érzelmi agyi területeket (amigdala, bazális ganglionok, mindenféle tudományos szakszótól megkímélve az olvasót a továbbiakban) is aktiválja, ami azt jelenti, hogy a szitkozódás nem csak egy felszínes dühreakció, hanem komoly neurológiai alapja is van, egyfajta jóleső agytorna. Erre mindig lehet hivatkozni, ne felejtsétek el!

Családi káromkodás, mint a hét fő bűn egyike

Egy kisgyerekes-nagygyerekes családban, ahol persze „soha nem káromkodnak”, az egy-egy kicsúszás különösen erőteljes hatású lehet. Például:

belelépsz a LEGO-ba, és muszáj kiabálni, hogy: „A francba!” Nos, nem pusztán düh, hanem egy reflex, ami segít elengedni a fájdalmat, és enyhít egy pillanatra a frusztráción.

közlekedési szituációkban, amikor ugyan hátul ül a csemete, de mégis olyan történik, amire szinte kötelező kiabálni hogy „Mi a fenét csinálsz, Béla?” – ilyenkor ez a stresszkezelés nagy piros indító gombja, ami azonnali feszültségoldást ad.

mosogatás közben a lányod összetöri a legértékesebb étkészlet pótolhatatlan darabját. És ekkor belőled az elfogadó és szeretetteljes nevelés mellett is egy durvább szó szalad ki: az egyik legtisztább érzelmi kiáramlás, amit a test és az agy is díjaz, a lányoddal pedig pár perc múlva meg lehet beszélni higgadtan, mi is történt.

Ezek a nem túl szalonképes, mégis őszinte pillanatok gyakran szolgálnak „nyelvi lefolyórendszerként”: kiengeded a gőzt, mielőtt túl sok gyűlne benned. Mindebből úgy tűnik, a káromkodás kissé önző dolog, nem vagyunk tekintettel másokra közben. De én úgy gondolom, sokkal inkább csak ösztönös, éppen ezért kevesebb kontrollt kap és nehezebb előre tervezni vele.