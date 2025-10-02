Minden negyedik gyerek túlsúlyos – mit mutat a te gyereked fittségi tesztje?

Mi az a NETFIT?

A gyerekeknek szerintem egy jó kis nap, nekünk, szülőknek már viszont sokkal komolyabb információkat hordoz. Négy fő területet néznek: testösszetétel, állóképesség, izomerő és hajlékonyság. Az eredményt három kategóriába sorolják: „egészségzóna”, „fejlesztés szükséges” vagy „fokozott fejlesztés szükséges”.

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak, és 9 mérésfajta segítségével jellemezhető a tanulók állóképessége, ereje, hajlékonysága és testösszetétele, mint például a törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága, vagy az alsó végtag robbanékony ereje.

A vizsgálat valójában arra vonatkozik, hogy a gyerek bírja-e a hétköznapokat anélkül, hogy kifulladna a harmadik emeletre érve, vagy levegő után kapkodna egy rövid kocogás után.

Nos, a gyerekek közel fele sajnos nem.

A legfrissebb adatok szerint ugyanis a gyerekek 40 százalékának nem megfelelő az állóképessége, és minden negyedik túlsúlyos vagy elhízott. Ez nem csak egy szám: nekem is nagyon ismerős tény és riasztó adat. A 14 lányom például épp most kezdett bele egy „fogyókúrába”, persze kamasz módra, némi drámával megspékelve. Egyik nap salátát eszik, másnap titokban chipshez nyúl, és közben nagyokat sóhajt, hogy „anya, nekem ez nem megy”.

Szülőként ilyenkor nagyon nehéz lavírozni: támogatni kell, de úgy, hogy ne érezze, mi „beszólunk” neki vagy lebecsüljük az erőfeszítéseit, bármeddig is tartsanak azok. És pont ebben segített ez a felmérés: nem anyu véleményét hallotta, hanem egy objektív visszajelzést kapott arról, hogy min érdemes javítania.

Szerintem a legtöbb szülő annyit tud a gyerek testneveléséről, hogy „megint elfelejtette a tornacuccot”. A tornaórák nem „jönnek haza” úgy, mint a matek, amiből rendszeresen van házi feladat, vagy meg tudjuk beszélni, ha elakad. A NETFIT felmérés adatai viszont tényleg iránytűként működhetnek. Megmutatják, ha a gyerek nincs a saját objektív egészségzónájában, és időben jelzik, ha változtatni kell.