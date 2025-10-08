Éjszakai óvoda – segítség a kimerült szülőknek, vagy felelőtlenség határok nélkül?

A kislányom imádja az óvodát, az óvónénijét, korábban sokat aludt már a nagyszüleinél, ami mindig remekül működött, viszont ők nagyon messze vannak tőlünk. Egy-egy gyors program, kiruccanás, vagy munkahelyi túlóra esetén beüt a katasztrófa, nagyiék vidéken élnek, a hozzájuk való utazást tervezni kell.
Panni óvodán kívüli napi felügyelete teljesen a mi dolgunk a férjemmel, ha nagyon nagy gubanc van, néha a barátok segítenek be, de fel sem merül, hogy Panni náluk aludjon. Ezért is figyeltem fel egy új kezdeményezésre egy fővárosi oviban, ahol ezentúl havonta egyszer éjszakai felügyelettel várják majd a gyerekeket.
Gyakorlatias megoldás, a szülők számára pedig első ránézésre igazi segítség lehet: este hatkor bevisszük a gyereket, aki így másnap reggel fél kilencig bent maradhat az óvodában. Azt mondják, az éjszakai óvoda célja kettős: egyrészt tehermentesíteni hivatott a szülőket, másrészt a gyerekeknek különleges élményt nyújt.
A hírek szerint Szolnokról hozták az ötletet, és az első alkalom után kiderült, hogy mind a szülők, mind a gyerekek örültek a lehetőségnek és sokan éltek is vele. Szolnokon még 2009-2011 között, majd újra 2019-ben is megvalósította az éjszakai óvoda zseblámpázós, kincskeresős, kiságyakban alvós programját, ami akkor a helyi szülői közösségben nagy siker volt.
Most viszont ahogy elolvastam az éjszakai óvoda poszt alatti és más megjelenések által generált kommenteket, rá kellett jönnöm, hogy a vélemények meglepően szélsőségesek, amitől persze elbizonytalanodtam én is.
És persze vannak, akik nagyon örülnek az ötletnek:
Szóval a fogadtatást tekintve nagyon vegyes a kép. Eszembe jutott Svédország, ahol a barátnőmék élnek már három éve. Ott régóta bevett gyakorlat az éjszakai óvoda, a szülők rendszeresen vissza is jelzik, hogy mennyire felszabadító alkalmanként szabad estét tartani, a gyerekek pedig imádják a közös, különleges élményeket.
Megpróbáltam félretenni az olvasottakat és teljesen őszintén, objektíven elképzelni, nálunk ez mennyire működne. Egyet biztosan tudok, a mi esetünkben az óvónőkbe vetett bizalom erős: a lányom kötődik hozzájuk, így biztonságban érzi magát velük, napszaktól függetlenül. Ráadásul ilyenkor nem szimpla óvodai napot kell elképzelni, a gyerekeknek extra programokat is kitalálnak, például kincskeresést szerveznek nekik. Izgalmas kaland egy jól ismert helyen, szeretett felnőttek és a naponta megszokott gyerekek társaságában. Szóval mi kipróbálnánk.
Nektek mi a véleményetek erről a kezdeményezésről? Jó ötlet az éjszakai óvoda?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.