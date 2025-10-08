Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Éjszakai óvoda – segítség a kimerült szülőknek, vagy felelőtlenség határok nélkül?

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 12:05
Az éjszakai óvoda ötlete pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát. Egyesek modern, életszerű megoldásnak tartják, mások szerint ez már a szülői felelőtlenség netovábbja. De vajon mi az igazság? Segítség ez a családoknak – vagy csak újabb vitaindító?

A kislányom imádja az óvodát, az óvónénijét, korábban sokat aludt már a nagyszüleinél, ami mindig remekül működött, viszont ők nagyon messze vannak tőlünk. Egy-egy gyors program, kiruccanás, vagy munkahelyi túlóra esetén beüt a katasztrófa, nagyiék vidéken élnek, a hozzájuk való utazást tervezni kell. 

Panni óvodán kívüli napi felügyelete teljesen a mi dolgunk a férjemmel, ha nagyon nagy gubanc van, néha a barátok segítenek be, de fel sem merül, hogy Panni náluk aludjon. Ezért is figyeltem fel egy új kezdeményezésre egy fővárosi oviban, ahol ezentúl havonta egyszer éjszakai felügyelettel várják majd a gyerekeket. 

Gyakorlatias megoldás, a szülők számára pedig első ránézésre igazi segítség lehet: este hatkor bevisszük a gyereket, aki így másnap reggel fél kilencig bent maradhat az óvodában. Azt mondják, az éjszakai óvoda célja kettős: egyrészt tehermentesíteni hivatott a szülőket, másrészt a gyerekeknek különleges élményt nyújt. 

A hírek szerint Szolnokról hozták az ötletet, és az első alkalom után kiderült, hogy mind a szülők, mind a gyerekek örültek a lehetőségnek és sokan éltek is vele. Szolnokon még 2009-2011 között, majd újra 2019-ben is megvalósította az éjszakai óvoda zseblámpázós, kincskeresős, kiságyakban alvós programját, ami akkor a helyi szülői közösségben nagy siker volt. 

Most viszont ahogy elolvastam az éjszakai óvoda poszt alatti és más megjelenések által generált kommenteket, rá kellett jönnöm, hogy a vélemények meglepően szélsőségesek, amitől persze elbizonytalanodtam én is.

  • Szabina: „Ha gyereket vállal az ember, tudnia kell lejjebb adni a saját igényeiből! Eddig is össze tudták hangolni a szülők, de úgy látom a szülők igényei fontosabbak, mint a gyereké! Egoista társadalom!”
  • T. Lászlóné: „Az eszem megáll! Gyereket vállaló szülők azért vállalják, hogy éjszaka is vigyázzon rá az ovi. Addig sem kell velük foglalkozni. Nem tudom milyen beteg gondolat ez, így rontják el a szülőket.”
  • Edina: „Aki ezt kitalálta, nem normális az biztos. Sok gyerek heti hét napból ötöt reggel 7 órától délután ötig-hatig az óvodában van. Akkor még éjjel is, hogy a szülő tudjon mondjuk moziba menni. Vicc.”
  • Kelemenné: „Kapnak ezért az óvónők plusz fizut? Vagy valaki péntek reggel 7-től szombat reggelig dolgozik? A kezdeményezés bár jónak tűnik, de szerintem a szülők kikapcsolódását nem kellene az óvodára terhelni.”
  • Lukács: „El sem tudnám képzelni, hogy a gyerekemet éjszakára kilökjem, hogy én el tudjak menni... Nem tudom, ez annyira kívül esik a konformzónámon. Sokkal jobban érdekel a gyerekem lelki világa.”
  • Brigitta: „Szerintem ez borzasztó. Szintén óvodapedagógus vagyok, nagyon kimerítő egy gyereknek. A szülő pedig felelősség teljesen vállalt gyereket. Nem támogatnám ebben a szülőket, hogy még hétvégén is oviban legyen a gyerek.”

És persze vannak, akik nagyon örülnek az ötletnek:

  • Gyula: „Nagy gratula, kiváló ötlet!”
  • Anikó: „Szuper ötlet, szuper lehetőség! Milyen klassz, hogy valakinek eszebe jut, hogy az agyonterhelt kisgyermekes szülőknek ez mekkora támogatás lehet havi egyszer.”
  • Lívia: „Hogy ez mennyire jó ötlet! Gyerek élvezi, szülő kikapcsolódik, mindenki jól jár.”
  • Katalin: „Édesanyám három műszakos gyárban dolgozott. A gyárnak volt óvodája és bölcsődéje egyaránt. Azok is három műszakosak voltak” 
  • Ági: „Lengyelországban élünk és a mi óvodánkban rendszeresen szerveznek ilyen pizsamabulit. Fél 6-ra visszük a kislányomat este és másnap reggel fél 10-re lehet értünk menni. Este kreatív foglalkozások, vacsi, majd egy kis filmezés és közös alvás a csoportszobában. Imádják a gyerekek.” 

Szóval a fogadtatást tekintve nagyon vegyes a kép. Eszembe jutott Svédország, ahol a barátnőmék élnek már három éve. Ott régóta bevett gyakorlat az éjszakai óvoda, a szülők rendszeresen vissza is jelzik, hogy mennyire felszabadító alkalmanként szabad estét tartani, a gyerekek pedig imádják a közös, különleges élményeket. 

Megpróbáltam félretenni az olvasottakat és teljesen őszintén, objektíven elképzelni, nálunk ez mennyire működne. Egyet biztosan tudok, a mi esetünkben az óvónőkbe vetett bizalom erős: a lányom kötődik hozzájuk, így biztonságban érzi magát velük, napszaktól függetlenül. Ráadásul ilyenkor nem szimpla óvodai napot kell elképzelni, a gyerekeknek extra programokat is kitalálnak, például kincskeresést szerveznek nekik. Izgalmas kaland egy jól ismert helyen, szeretett felnőttek és a naponta megszokott gyerekek társaságában. Szóval mi kipróbálnánk.

Nektek mi a véleményetek erről a kezdeményezésről? Jó ötlet az éjszakai óvoda? 

 

 

