"Anyunak és nekem egyszerre lesz gyerekünk — ugyanattól az apától"

Legalábbis ez volt a sztori.

Nick nem kis vihart kavart ezzel a videóval. Több mint hárommillió követője között percek alatt elszabadult a pokol: volt, aki hányingert kapott a hírtől, mások szerint ez csak a XXI. század legnagyobb „patchwork családja”, megint mások viszont már a Biblia új fejezeteit vizionálták. A kommentmező gyakorlatilag kollektív terápiává vált.

Aztán kiderült, hogy ja, bocs, az egész csak poén volt. Vagyis — ahogy Nick fogalmazott — „skit”, vagyis egy megrendezett netes vicc. Se baba, se ultrahang, se közös nemi élet három irányban. Csak néhány jól sikerült videó, némi szivacsból készült terheshas, egy kamugyerek-névadó buli, és több millió megtekintés.

De mielőtt legyintenénk, hogy „jó, hát ilyenek ezek az amerikaiak”, érdemes kicsit megkapaszkodni: a háromszög-kapcsolat viszont tényleg létezik. A 29 éves Nick, a barátnője, Jade és annak édesanyja, Dani valóban együtt élnek. Közös bankszámla, közös háztartás, közös ágy — csak az intim pillanataik különülnek el. Vagyis: tényleg egyfajta furcsa családi rendszerben működnek, ahol mindenki „tud” mindenről.

A neten persze elszabadult a morális cunami. Volt, aki szerint Nick „egy modern Don Juan, csak kevesebb önreflexióval”, mások szerint viszont ez a történet a digitális kor tökéletes tükre: a határok már nemcsak az erkölcsben, de a realitásban is teljesen elmosódtak.

Egy brit pszichológus például azt nyilatkozta, hogy az ilyen történetek valójában nem is a szexualitásról, hanem az önreprezentációról szólnak. A közösségi médiában ma már minden a láthatóságról van: „Ha sokkolni tudsz, látszol. Ha látszol, élsz.”

Ami különösen izgalmas: a kamuterhesség ötlete egyébként nem is az övé volt, hanem Jade-é — a barátnőjé, akinek állítólag a lakásban fellelhető két, korábban OnlyFans-tartalmakhoz használt szivacshas adta az ihletet. Gondolták, ha már van kellék, miért ne forgatnának egy kis babaváró videót? És bejött. Nick szerint „az állatok, az étel vagy a terhesség mindig működik”. Ez utóbbi most nagyon is bejött.