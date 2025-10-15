A napi para: te mit csomagolsz a csemetének az uzsonnásdobozba?

Minden reggel ugyanaz a jelenet. A konyhában napindító, nyugodt zene, vagy csend helyett szendvicspapír-zizegés, hűtőajtó-csapódás, négy gyerek hangja, akik egyszerre éhesek és késésben vannak. Én pedig ott állok, két fonnyadt uborkával a kezemben, és azon gondolkodom, mekkora anya leszek, ha még lerohanok egy friss fürt paradicsomért és egy kis chia magot is szórok a szendvicsbe. Mert manapság az uzsonnás doboz nem csak egy műanyag doboz – hanem valami szülői identitásmérce, vagy vizsga, egy folytonos aggódnivaló.

A közösségi oldalak tele vannak „inspiráló” képekkel: szívecske formájú szendvicsek, tápanyagokban gazdag magmixek, vitaminos smoothie-k. Én meg közben azon agyalok, hogy maradt-e még legalább egy szelet sajt a hűtőben, vagy reggel ismét be kell dobnom az „Adok pénzt, vegyél valamit magadnak” kombinációt.

Virtuális alufólia-háború

Az anyacsoportokban egy új sportág született: a „Mit csomagoltam ma a gyerekemnek?”-verseny.

Komolyan, nem hittem el, de bizony napi téma egymás uzsidobozának boncolgatása. Ha már közösségi oldalak, akkor azonnal ott vannak az ítéletek is:

Cukor? Hát nem félsz, hogy hiperaktív lesz?

Ti mibe csomagoljátok a Manuka mézet?

Jézusom, egy egész banán? Tudod, mennyi kalória az?

Ilyenkor mindig azt érzem, hogy bár reggel hatkor én is hősiesen próbáltam egészségtudatos döntéseket hozni, valahol félúton a vajaskés és a negyedik iskolatáska között elvesztettem a motivációt. Nagyon nehéz feladat ám minden nap, négyféle ízlés szerint jól és eleget csomagolni, és ez nem panasz, ez tény. Ráadásul nem tehetek nekik dobozba akármit, a főtt étel kilőve, nem tudják megmelegíteni, nincs rá idő és hely, hogy nyugodtan megehessék, a hideg kaja pedig csak pótcselekvés marad, egy éhes kamasznak négy szendvics is csak előétel. És még valami. Ha valaki még egyszer leírja, hogy „hozz ki többet az uzsonnás dobozból”, esküszöm, kiiratkozom az összes anyukás csoportból!

Amikor mi voltunk gyerekek

Emlékszem, amikor mi jártunk iskolába, kis túlzással senkit nem érdekelt, hogy mit ettünk. A szüleim adtak pénzt, én reggel a sulival szembeni Házikenyér boltban megvettem a napi három kakaós csigámat, és úgy estem be csengetés előtt éppen. Nem volt több rekeszes doboz, babcsírasaláta, se magkeverék, se biokenyér. Kerülni szeretném a „valahogy mégis felnőttünk” kört, mert tudom, hogy baromira nem volt helyes ez a gyakorlat, de akkoriban, gyerekfejjel számomra ez volt a természetes, most pedig már nem tudok máson változtatni, csak a saját gyerekeim szokásain.