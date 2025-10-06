60 évig volt terhes, de nem is tudott róla

Képzeld el, hogy az idős nagymamád elmegy egy rutin orvosi vizsgálatra hasi fájdalmak miatt. Az orvosok egy röntgen után döbbenten állnak, majd felteszik a kérdést, amire senki sem számít: „Asszonyom, mikor volt ön terhes utoljára?” A válasz talán hatvan évvel ezelőttre datálódik, de a felvételen tisztán látszik egy magzat körvonala. Egy magzaté, ami évtizedek óta ott rejtőzik a testében. Ez nem egy horrorfilm forgatókönyve, hanem egy rendkívül ritka, de valós orvosi jelenség, a Lithopedion, vagyis a „kőmagzat” esete.

Mi az a kőbaba?

A jelenség gyökere egy méhen kívüli terhesség. Normál esetben a megtermékenyített petesejt a méhben ágyazódik be, de ritka esetekben előfordul, hogy a hasüregben tapad meg és kezd növekedni. Ha ez a terhesség megszakad és a magzat elhal egy olyan korban, amikor már túl nagy ahhoz, hogy a szervezet egyszerűen felszívja, a test egy egészen bizarr védekezési mechanizmushoz folyamodik.

Hogy megvédje magát a halott szövet okozta fertőzésektől, az anya szervezete kalciumot, meszet kezd lerakni a magzat köré. Lényegében egyfajta belső szarkofágot épít, ami idővel teljesen megkövesíti, mumifikálja a magzatot. Ez a „kőbaba” pedig akár egy életen át is tünetmentesen maradhat a hasüregben.

A 92 éves nő esete, aki évtizedekig hordozta a titkát

A cikk, ami az internetet bejárta, egy 92 éves nő esetét emeli ki, akinél egy vizsgálat során derült fény arra, hogy több mint 60 éven keresztül hordozott egy ilyen elmeszesedett magzatot a testében, anélkül, hogy valaha is tudott volna róla. Az évtizedekkel korábbi, elvesztettnek hitt terhessége fizikailag vele maradt, egyfajta néma mementóként.

Ne aggódj, ez ma már szinte lehetetlen

Mielőtt bárki megijedne, fontos leszögezni: a Lithopedion jelensége rendkívül ritka. Az orvostudomány történetében kevesebb mint 300 ilyen esetet dokumentáltak összesen.

Ezeknek az eseteknek a túlnyomó többsége a modern orvostudomány előtti időkből származik, vagy olyan területekről, ahol a terhesgondozás nem elérhető. A mai ultrahang-diagnosztikával egy méhen kívüli terhességet már a legkorábbi stádiumban felismernek az orvosok, és azonnal kezelni is tudják.