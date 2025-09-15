Tényleg lemarad a gyereked, ha nem tanul angolt az oviban?

Nem lenne elég, ha előbb megtanulna rendesen magyarul, hogy ne keverje a színeket a kakaóval? Vagy tényleg én vagyok az utolsó naiva, aki hisz abban, hogy a gyereknek elég lesz az iskolában nyelvet tanulni?

Ez az óvodáskori nyelvtanulás-dilemma minden szülőt utolér, nincs kegyelem. Talán azok szerencsésebbek, akikre csak a gyerek iskolás korában zúdul a felismerés, még mindig nem jár angolra, külön matekra, szülő és én párbeszédkezelő drámatanfolyamra és űrkutatásra.

De komolyra fordítva a szót, valóban nehéz dönteni és kijelölni egy irányt úgy, hogy még a saját anyanyelvének alapjai sem teljesen biztosak, ráadásul nincs nyelvész a családban, legfeljebb csak ajánlásokat tudok elolvasni arról, hogy legyen a legjobb neki és nekünk is.

És a kérdés ott zakatol a fejünkben: a nyelvtanulás óvodában valóban szükséges, vagy csak újabb nyomás rajtunk, szülőkön?

Lássuk, mi segít tájékozódni (a játszótéri szeánszokon kívül)

Egy általam alaposan átrágott tanulmány szerint: A szülők egyre inkább igénylik a korai nyelvelsajátítás lehetőségét az óvodában.

Ehhez képest én csapongok. Először azt gondoltam: „persze hogy jó lenne, ha a gyerekem már most elkezdene egy idegen nyelvet hallgatni, hiszen milyen könnyen ráragad ebben a korban.” És tényleg, sok szülő nem is a nyelvi rész miatt lelkes, hanem azért, mert reméli, hogy a gyerek ettől a megnyitott csatornától egyszerűen nyitottabb lesz más kultúrákra, más emberekre, nem lesz olyan félős, ha idegen nyelvet hall.

Ugyanakkor a kisördög is ott volt velem: vajon nem túl korai? Nem keveredik majd össze benne a magyar meg az angol? És egyáltalán: lesz-e elég jól felkészült óvónéni, aki nemcsak mondókákat énekel angolul, hanem tényleg tudja, mit csinál?

Aztán ott van még az is, hogy nagyon nem mindegy, hova jár a gyerek: az egyik óvoda tele van nyelvi programokkal, a másikban meg még a gondolatát is furcsán nézik. És a szülők emiatt sokszor keresnek tudatosan olyan helyet, ahol legalább egy kis idegennyelvi foglalkozás van. Ráadásul nekem óvodakeresés közben ez még messze nem volt szempont, nem is gondoltam rá, őszintén.