Megszületett a babám, és nem tudtam neki örülni

Amikor egy kisbaba megszületik, mindenki ünnepel. Csak közben valami más is történhet: van, aki nem örömet, hanem szomorúságot, félelmet, szorongást érez. A test még épp csak regenerálódni próbál, a hormonok hullámvasúton, a babasírás őrjítő – és közben mindenki azt várja, hogy te boldog legyél. De nem vagy. És ez nem azt jelenti, hogy rossz anya vagy. Ez azt jelenti, hogy a tested és a lelked segítségre vágyik.
A szülés utáni depresszió egy valós, klinikailag is létező állapot. Sokan keverik a „baby blues”-szal, ami csak pár napos hangulatingadozás. De a szülés utáni depresszió heteken, hónapokon át tart, és sokkal mélyebb – úgy, hogy közben senki sem látja rajtad.
A tünetek változatosak, de a leggyakoribbak ezek:
Ha ezek közül bármelyik ismerős, nem vagy egyedül.
A szülés utáni depresszió nem lustaság, nem gyengeség, és nem „túlérzékenység”. Egyszerűen túl sok minden történik egyszerre:
És ha nincs támasz, ha túl nagy a nyomás, ha korábban is voltak lelki nehézségek – akkor az egész elszakadhat belül.
Először is: beszélni róla. Magadnak. A partnerednek. Egy barátnak. Egy védőnőnek. Egy pszichológusnak. A gyógyulás lehetséges. De nem úgy, hogy „összeszeded magad”. Hanem úgy, hogy megkapod azt a támogatást, amit megérdemelsz.
Ami segíthet:
És persze: idő, türelem és szeretet – másoktól, de leginkább önmagadtól.
Aki körülötted van, talán nem érti, mi történik veled. Talán úgy látja, minden rendben. Talán azt hiszi, ez csak „fáradtság”. De a depresszió nem mindig látványos. És sokszor pont az anyák azok, akik a legjobban leplezik. Ha olvasod ezt, és nem magadra ismertél, hanem valakire, aki most lett anya – kérdezd meg tőle, hogy van. Maradj mellette. Segíts egy vacsorával, egy félórás babázással, egy öleléssel. Néha már az is gyógyít, ha valaki elhiszi neked, hogy amit érzel, az valós.
Ha a gondolataid elsötétülnek, ha a babával kapcsolatban ijesztő érzések jönnek, ha úgy érzed, nincs tovább – kérj segítséget. Most!
Segélyvonalak:
A szülés utáni depresszióból ki lehet jönni. Nem mindig gyorsan, nem mindig könnyen – de ki lehet. A legtöbb édesanya meggyógyul. És amikor újra tudsz mosolyogni, amikor újra örömmel öleled meg a babádat, akkor tudni fogod: megérte beszélni róla.
