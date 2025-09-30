Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Uterus-szőnyeg és titkos küldetés – így világosítják fel a gyerekeinket az iskolában

Uterus-szőnyeg és titkos küldetés – így világosítják fel a gyerekeinket az iskolában

felvilágosítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 19:05
oktatásiskola
Nem a tankönyvből, hanem látványos show-ból és játékból tanulták meg a kiskamaszok, mi történik a testükkel. Volt méhmodell a földön, hormoncsapatok és sok nevetés – a végére még a legszégyenlősebbek is feloldódtak.

Az én gyerekeim ugyanabba az iskolába járnak, és idén, felső osztályba lépve már most szeptemberben volt is náluk felvilágosítással kapcsolatos témanap. 

  • A fiamék osztályából a fiúk a 10-13 éves korosztálynak szóló Titkos Küldetés® programon vettek részt. Ez egy interaktív, dramatikus játékra épülő foglalkozás, játékos módon közelítik a serdülőkor testi-lelki változásait, a fiús fejlődés kérdéseit – például az ivarsejtek útját, a fogantatást, a testváltozásokat és a férfivá érés témáit. 
  • A lányom pedig a Ciklus-show (MFM-Projekt Ciklus-show®) program szereplője lehetett, ahol szintén egy 5 tanórai időt felölelő napon drámapedagógiai eszközökkel és megleheősen plasztikusan közelítették a női működéseket. Amennyit az előzetes szülői tájékoztatón és később itthon Petrától megtudtam, volt az előadás-napon szőnyegnyi kiterített méhmodell, különböző szereposztások („ösztrogénbarátnők”, „progeszteron-csapat”), látványos eszközök és konkrét szemléltetések, amelyek segítségével végigvezették a lányokat a női termékenység testi folyamatain, egy ciklus levezetése alapján. 

A fiam kevésbé volt élménybeszámolós hangulatban, de a lányom sokat mesélt a méhen belüli napjukról. Alapvetően jól érezte magát, ahogy elmesélte, jellemzően az elején még mindenki visszafogottabb volt, kínos csendet és halk kuncogások, ahogy ez lenni szokott, de a végére összeért a csapat, el tudták fogadni a témát és aktív résztvevőivé váltak a játéknak. Összességében nálunk ez jól sikerült, és örülök, hogy mint szülő segítséget kaphattam ehhez a nem egyszerűen megközelíthető témához. 

Azt gondolom, nekünk szerencsénk volt, hogy a mi iskolánk részese lehetett egy előre kidolgozott és jól megszervezett, informatív, ugyanakkor érdekes programnak, nem tudom, mi a helyzet a többi iskolában, mert az ismeretségi körömben csak a mi iskolánkban futott egyelőre ez a program. 

A felvilágosítás nem luxus!

Szülőként az egyik legfontosabb dolog, amit gyerekekért tehetünk, ha tudomásul vesszük, a felvilágosítás nem luxus, és nem kizárólag a gyerek kíváncsiságának kérdése. A test, az érzelmek, a nemi változások olyan alapvető részei az életnek, amikről a gyerekeknek joga van tudni, és nekünk, szülőknek kötelességünk hozzásegíteni őket ahhoz, hogy ezektől az információktól ne féljenek, ne szégyelljenek kérdezni, és ne maradjanak magukra a bizonytalanságban.

Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy jelenleg nincs minden iskolában kész, egységes, átlátható protokoll, ami garantálná, hogy ugyanazok a minőségi feltételek, ugyanaz az őszinteség és érzékenység érvényesül mindenhol a felvilágosítás körül. Ez iskolától, programtól, pedagógustól, civil szervezettől függ sokszor. Ezért is fontos, hogy mi szülők ott álljunk a gyerekek mellett, ahogy minden másban is, a szexualitással kapcsolatos kérdéseik esetén is. 

Én úgy tapasztaltam, a téma megközelítése nem nehéz, ha sikerül az alkalmat megragadni, akkor remekül ki lehet nyitni a 10-15 éves gyerekeket egy kis családi csevejre a témában. Nálunk most az iskolai program apropóján megint volt erről egy nagy családi kerekasztal-beszélgetés, ami számomra is sok érdekességet hozott. 

Egy szó, mint száz, érdemes, mindenről és mindig, amikor éppen a gyereknek fontos, amikor éppen a morózus kiskamasz egy-egy pillanatra kizökken és szóba áll velünk, ne hagyjuk a pillanatot elveszni! 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu