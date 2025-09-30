Uterus-szőnyeg és titkos küldetés – így világosítják fel a gyerekeinket az iskolában

Az én gyerekeim ugyanabba az iskolába járnak, és idén, felső osztályba lépve már most szeptemberben volt is náluk felvilágosítással kapcsolatos témanap.

A fiamék osztályából a fiúk a 10-13 éves korosztálynak szóló Titkos Küldetés® programon vettek részt. Ez egy interaktív, dramatikus játékra épülő foglalkozás, játékos módon közelítik a serdülőkor testi-lelki változásait, a fiús fejlődés kérdéseit – például az ivarsejtek útját, a fogantatást, a testváltozásokat és a férfivá érés témáit.

A lányom pedig a Ciklus-show (MFM-Projekt Ciklus-show®) program szereplője lehetett, ahol szintén egy 5 tanórai időt felölelő napon drámapedagógiai eszközökkel és megleheősen plasztikusan közelítették a női működéseket. Amennyit az előzetes szülői tájékoztatón és később itthon Petrától megtudtam, volt az előadás-napon szőnyegnyi kiterített méhmodell, különböző szereposztások („ösztrogénbarátnők”, „progeszteron-csapat”), látványos eszközök és konkrét szemléltetések, amelyek segítségével végigvezették a lányokat a női termékenység testi folyamatain, egy ciklus levezetése alapján.

A fiam kevésbé volt élménybeszámolós hangulatban, de a lányom sokat mesélt a méhen belüli napjukról. Alapvetően jól érezte magát, ahogy elmesélte, jellemzően az elején még mindenki visszafogottabb volt, kínos csendet és halk kuncogások, ahogy ez lenni szokott, de a végére összeért a csapat, el tudták fogadni a témát és aktív résztvevőivé váltak a játéknak. Összességében nálunk ez jól sikerült, és örülök, hogy mint szülő segítséget kaphattam ehhez a nem egyszerűen megközelíthető témához.

Azt gondolom, nekünk szerencsénk volt, hogy a mi iskolánk részese lehetett egy előre kidolgozott és jól megszervezett, informatív, ugyanakkor érdekes programnak, nem tudom, mi a helyzet a többi iskolában, mert az ismeretségi körömben csak a mi iskolánkban futott egyelőre ez a program.

A felvilágosítás nem luxus!

Szülőként az egyik legfontosabb dolog, amit gyerekekért tehetünk, ha tudomásul vesszük, a felvilágosítás nem luxus, és nem kizárólag a gyerek kíváncsiságának kérdése. A test, az érzelmek, a nemi változások olyan alapvető részei az életnek, amikről a gyerekeknek joga van tudni, és nekünk, szülőknek kötelességünk hozzásegíteni őket ahhoz, hogy ezektől az információktól ne féljenek, ne szégyelljenek kérdezni, és ne maradjanak magukra a bizonytalanságban.