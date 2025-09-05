Apa elfelejtett a gyerekért jönni

7:11. Semmi. Hívom. Nem veszi fel. A gyomromban gombóc kezd nőni. A fiam odaszól a szobából: „Anya, apa miért nem jön? El fogok késni.” Én meg arra gondolok, hogy nemcsak te, fiam, hanem én is. Nekem is nyolcra a munkahelyemen kellene lennem.

7:12. Végre felveszi, álmos hangon. „Szia. Hol vagy?” – kérdezem, és érzem, ahogy a hangom megremeg a dühtől és a pániktól. „Nekem nyolcra bent kell lennem, tudod?” „Hú, bocsi. Teljesen elfelejtettem. Visszaaludtam.”

És ennyi. Nincs „rohanok”, nincs „oldjuk meg”, csak a tény: elfelejtette. Elfelejtette, hogy a gyereknek nyolckor kezdődik a suli. Elfelejtette, hogy nekem is van egy munkám, egy főnököm, határidőim. Az ő agyában ez csak egy törölhető programpont volt. Az enyémben pedig épp most dőlt össze a komplett napom dominóként. Mert most innen, a város másik feléből, kevesebb mint 50 perc alatt kellene bevinnem a gyereket az iskolába, majd átküzdeni magam a reggeli csúcsforgalmon, hogy beérjek időben. Mert ilyenkor nincs B terv. A B terv én vagyok. Mindig én.

Miközben kapkodva magamra rángatom az első kabátot, ami a kezem ügyébe kerül, és a gyerek kezét szorongatva rohanunk a buszmegálló felé, végigpörgetem a lehetőségeimet. Kiket hívhatnék fel? A szüleimet? Persze imádják az unokájukat. De kétszáz kilométerre laknak. Mire ideérnének, a fiamnak már rég vége lenne a tanításnak. A barátnőimet? Mind dolgoznak, rohannak a saját gyerekeikkel, a saját logisztikájukkal. Nem várhatom el tőlük, hogy az én összeomlott rendszeremet támasszák alá az övék helyett.

Ahogy a busz végre bevánszorog a megállóba, a hátam már csurom víz az idegtől. Felpréseljük magunkat. A fiam szorongatja a kezemet, és ártatlan, nagy szemekkel néz fel rám. „Anya, ugye nem fogok nagyon elkésni? Nem fog rám haragudni a tanító néni?” És én lenyelem a gombócot a torkomban, rámosolygok, és azt mondom: „Dehogy, kicsim, megoldjuk. A lényeg, hogy itt vagyunk együtt.” A hazugság íze keserű a számban. De neki most nyugalomra van szüksége, nem egy pánikoló anyára. Neki én vagyok a szikla. Kár, hogy belülről úgy érzem magam, mint a kőomlás.