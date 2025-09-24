A gyerekem énekel, én meg megtanulok túlélni

Ez a zene sajátossága, mint tudjuk – belopózik az otthonunkba, ráül a fülcimpánkra, és onnan nincs menekvés, még akkor sem, ha hamis. De bevallom, még így is imádom. Mert a zenetanulás, az már valami, nem olyan elvont horror, mint a matek, vagy a kémiai képletek, ez él, elkísér, magával ragad. És persze azt is látom, mennyi mindent ad neki: amikor rossz napja van, az éneklés kisimítja, (nem baj, hogy nekem égnek áll a hajam, majd megtanulja, fontos, hogy ő kiteljesedhessen) amikor jó napja van, akkor pedig szárnyakat kap a zenétől.

És persze ott a közösség. Nem, nem közönség, egyelőre csak közösség. Az együtt zenélésben van valami különleges, valami mélyen bizsergető dolog: mindenki hozza a saját hangját, ami lehet halkabb vagy hangosabb, kicsit hamis vagy kristálytiszta (halleluja!) – de a végén ez a massza összeáll valami mégis tökéletes egésszé. Mintha titokban erre tanítana minket a zene: hogy a sok kishibás együtt lehet tökéletes, közösen igazi zenére vagyunk képesek.

Oké, de hogy jutottunk el a konyhai koncertig?

Az iskolánkban működő Superar program – amit úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas és összetartó kórust – mutatta meg nekünk, hogy a zenetanulás nem a tehetségkutatásról szól, nem arról, ki lesz a következő sztár, aki egyedül tündököl, hanem arról, hogy a gyerekek megtapasztalják: az ő hangjuk fontos, együtt pedig még hangosabbak lehetnek. És ezt a tudást – hogy „igen, számítok” – magukkal viszik a hétköznapokba is. A program a mi iskolánkban már működik Kőbányán.

Az elmúlt egy év alatt nem is akárhova fejlődtünk. Október 1-jén mindebből a Budapest Parkban bárki kaphat egy szeletet. Hatalmas izgalommal és lelkesedéssel készülnek a gyerekek arra, hogy együtt színpadra álljanak olyan zenekarokkal, mint a Margaret Island, a Bagossy Brothers Company és a Carson Coma. És higgyétek el, a gyerekek nem csak kiegészítik majd a dalokat – igazából ők lesznek az este szupersztárjai. És lássuk be, ez nem semmi!

Amikor először olvastam arról, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz, azonnal úgy gondoltam, ebben a lányomnak is benne kell lennie, hiszen nem kell ahhoz zenésznek lenni, hogy megérezzük a titokzatos pluszt, amit egy ilyen kórus tud adni, elég csak figyelni, hogyan változik meg egy gyerek arca, amikor énekelni kezd. A kicsit morcos, fáradt, vagy a pénteki hetedik óra után már üvegesedő tekintetből egyszer csak előbújik a csillogás. És ez nem véletlen – szakemberek szerint a zenetanulás tényleg fejleszti a koncentrációt, a memóriát, az érzelmi intelligenciát. Én inkább úgy fogalmaznék: kisimítja a gyerek szívét, és teret ad neki, hogy önmaga lehessen.