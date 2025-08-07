Tízéves lányom szégyelli a testét – mit tegyek?

Állunk a lányommal a szobájában, csomagolunk a másnapi kirándulásra. Hónapok óta várta ezt a napot. Most kilenc fürdőruha van az ágyán, a létező összes típusból teljes arzenál, feketék-fehérek, tarkák, baromi divatosak és tavalyi slágerek, úszódresszek és hipercsajos kétrészes darabok, miközben rám néz, majd tragédiát sugalló, óvatos hangon azt mondja: „Egyik sem jó.”

„Nem?” – kérdem én és próbálok derűs maradni. Ilyenkor mi, szülők, ötletek elképesztő tárházát tudjuk bedobni. Vidám hangon emlékeztetem, hogy a barátnőjének is pont ilyen van, mire határozottan rávágja, hogy jó, de ő csak 24 kiló. (Ez hülyeség, egyek kilóban is, picit többek is, mint kellene lenniük tízévesen, de ez is olyan píszí téma, hogy csak óvatosan meri kimondani az ember: fogyni kéne, drága gyermekem). Szóval eljutunk odáig, hogy Fruzsina csak 24 kiló, mind a kilenc fürdőruha kuka, és tulajdonképpen nincs is mit felvennie a másnap induló osztálykirándulásra. Pazar.

A katasztrófa szele fúj át a gyerekszobán. Próbálom tartani magam és arra gondolni, én milyen voltam ebben a korban. Segítenek az emlékek. Eszembe jut, hogy már kezdett nőni a cicim, és ezt nagyon el akartam takarni, nem tudtam mit kezdeni vele, zavart. Viszont az is igaz, hogy az én (balatoni pancsolós kislány) időmben még nem volt ennyi magamutogatás a közösségi médiában, szóval maximum a barátnőmet láttam fürdőruhában és sok más kislányt, kizárólag élőben, a balatonmáriai strandon, dédszüleim nyaralóhelyének lombos fás strandján. Egyikünk sem követte be még akkor J. Lo-t az Instán – ugye, hogy ő pont nem 24 kilós kategória, és mégis milyen gyönyörű? – és senki sem tudta, hogy hány lájkot ér a fürdőruhás képe az osztály chatben.

Egy sokkal békésebb világ volt, egymást nyilván csúfoltuk, de ennyire élesen nem állt pellengérre senki nyilvánosan. Ja, hogy a tízévesnek miért van Instája? Nos, az a helyzet, hogy neki nincs, de a 24 kilós barátnőjének van, és egymás fotóit kérdés nélkül osztják meg a saját oldalaikon, visszafejthetetlen, hogy ki kezdte és ki mentette el.