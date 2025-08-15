Nem engedték be a férjemet a vajúdásra

A kórház neve:
Ajkai Magyar Imre Kórház
A szülés időpontja (év, hónap):
2024. június
A kórház állapota:
A szülészet és az osztály is szép állapotú, felújított.
Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:
Jó állapotban vannak és rendszeres a takarítás.
Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):
Nem hinném, nekem nem ajánlottak fel ilyesmit, igaz, nem kérdeztem rá.
Orvos(ok) segítőkészsége:
Nagyon segítőkész volt mindegyik orvos. Akinél szültem, ő másnap reggel felkeresett a szobában is, megdicsért, és megkérdezte, hogy vagyok. A többi orvos is minden vizitnél nagyon udvarias és segítőkész volt. Igazából mindenki mosolygott, ha a folyosón futottunk össze, akkor is. (Vagy csak én láttam mindent ilyen rózsaszínben, de tényleg így emlékszem rá.)
Szülésznő(k) segítőkészsége:
Akinél szültem, ő is rendes volt, de egy kicsit több lelki támogatást reméltem, de ellátásban maradéktalanul volt ő is. Aki váltotta (mert épp műszakváltáskor született a baba, a szülés után egy új szülésznő segített), ő viszont nagyon kedves volt, beszélgettünk, elvonta a figyelmem, biztatott, illetve mivel nagyon kimerültem, egy tolószéket is szerzett nekem, hogy ne kelljen protokoll szerint átsétálnom az osztályra a szobámba a szülés után.
Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:
Nagyon segítőkészek voltak, ha este 10-kor kínlódtunk a szoptatással, akkor akkor segítettek. Mosolygósak, kedvesek voltak mind.
Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):
Beöntés helyett kúp van. Kicsit siettetősnek éreztem, de igazából én is szerettem volna mielőbb túllenni rajta, így nem bántam. Nem kérdezték az oxitocint és a gátmetszést, csak csinálták.
Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):
Nem az volt, de nem lehetett volna bent.
Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):
Meghatározott időben lehet menni és a folyosó végén, a szülészeti osztály ajtaján kívül lehet találkozni. A babát az üvegajtóig lehet tolni és úgy nézhetik meg.
Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):
Ruhát és pelenkát kap, mást vinni kell.
Hány ágyra jut egy zuhanyzó?
2
Van-e VIP szoba?
Nem tudok róla.
Ételek mennyisége, minősége:
Nem sok, és gyenge menza minőségű. Ehető, de érdemes vinni még.
Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!
Kedves volt mindenki, mosolygós mindenki. Utólag úgy érzem, hogy picit több magyarázat lehetett volna, hogy mikor mi és miért történik. De annyira rosszul voltam, hogy akkor nem is igazán érdekelt.
Bent volt az apuka a szülésen?
Igen, mindketten akartuk.
Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):
Nem sokat, de megmutatták a köldökcsonk ellátását, illetve hogy hogyan masszírozzam a mellemet, hogy könnyebben jöjjön a tej.
Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?
Nos, olyan nagy hatással nem volt rám senki. Az esett nagyon jól, hogy a szülésznő, aki rendbe szedett szülés után, nagyon kedves volt, nagyon megértett, és éreztem, hogy segíteni akart rajtam.
Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )
Nekem nagyon jó élmény volt. Egyedüli negatívum, ami mondjuk tényleg nagyon rosszulesett, hogy a férjem a vajúdás alatt nem lehetett bent. Csak a kitolási szakasznál engedték be. Pedig egyedül vajúdtam, nem is volt alatta másik szülés. Kellett volna az ő támogatása a vajúdóban. Teljesen egyedül voltam, a szülésznő kb. 15 percenként nézett rám.
Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.
-
Értékelés:
Összesen: 9,5
