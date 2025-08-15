Nem engedték be a férjemet a vajúdásra

A kórház neve:

Ajkai Magyar Imre Kórház

A szülés időpontja (év, hónap):

2024. június

A kórház állapota:

A szülészet és az osztály is szép állapotú, felújított.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Jó állapotban vannak és rendszeres a takarítás.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Nem hinném, nekem nem ajánlottak fel ilyesmit, igaz, nem kérdeztem rá.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Nagyon segítőkész volt mindegyik orvos. Akinél szültem, ő másnap reggel felkeresett a szobában is, megdicsért, és megkérdezte, hogy vagyok. A többi orvos is minden vizitnél nagyon udvarias és segítőkész volt. Igazából mindenki mosolygott, ha a folyosón futottunk össze, akkor is. (Vagy csak én láttam mindent ilyen rózsaszínben, de tényleg így emlékszem rá.)

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Akinél szültem, ő is rendes volt, de egy kicsit több lelki támogatást reméltem, de ellátásban maradéktalanul volt ő is. Aki váltotta (mert épp műszakváltáskor született a baba, a szülés után egy új szülésznő segített), ő viszont nagyon kedves volt, beszélgettünk, elvonta a figyelmem, biztatott, illetve mivel nagyon kimerültem, egy tolószéket is szerzett nekem, hogy ne kelljen protokoll szerint átsétálnom az osztályra a szobámba a szülés után.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

Nagyon segítőkészek voltak, ha este 10-kor kínlódtunk a szoptatással, akkor akkor segítettek. Mosolygósak, kedvesek voltak mind.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

Beöntés helyett kúp van. Kicsit siettetősnek éreztem, de igazából én is szerettem volna mielőbb túllenni rajta, így nem bántam. Nem kérdezték az oxitocint és a gátmetszést, csak csinálták.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Nem az volt, de nem lehetett volna bent.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

Meghatározott időben lehet menni és a folyosó végén, a szülészeti osztály ajtaján kívül lehet találkozni. A babát az üvegajtóig lehet tolni és úgy nézhetik meg.